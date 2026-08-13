Mountain Brook open houses August 15-16

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Photo courtesy of Zillow
1113 Glen Manor Drive
Birmingham
MLS#: 21418281
4 bedrooms/3 baths/2,797 square feet
$934,900
Annette Durrett: 205-243-9970, Oak Mountain Realty Group LLC
Karen Spann: 205-790-5113, Oak Mountain Realty Group LLC
Saturday, August 15, 2026, 2-4 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
3961 Bearden Drive
Birmingham
MLS#: 21456080
2 bedrooms/1 baths/816 square feet
$314,900
Lawson Hopper: 205-901-5993, Keller Williams Realty Vestavia
Sunday, August 16, 2026, 1-3 p.m.
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Photo courtesy of Zillow
4305 Mountaindale Road
Birmingham
MLS#: 21461839
3 bedrooms/2 baths/1,360 square feet
$545,000
Brooke Carr: 205-739-3168, GBH Greater Birmingham Homes
Sunday, August 16, 2026, 2-4 p.m.