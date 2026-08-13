Mountain Brook open houses August 15-16

by

Business

1113 Glen Manor Drive

Birmingham

MLS#: 21418281

4 bedrooms/3 baths/2,797 square feet

$934,900

Annette Durrett: 205-243-9970, Oak Mountain Realty Group LLC

Karen Spann: 205-790-5113, Oak Mountain Realty Group LLC

Saturday, August 15, 2026, 2-4 p.m.

3961 Bearden Drive

Birmingham

MLS#: 21456080

2 bedrooms/1 baths/816 square feet

$314,900

Lawson Hopper: 205-901-5993, Keller Williams Realty Vestavia

Sunday, August 16, 2026, 1-3 p.m.

4305 Mountaindale Road

Birmingham

MLS#: 21461839

3 bedrooms/2 baths/1,360 square feet

$545,000

Brooke Carr: 205-739-3168, GBH Greater Birmingham Homes

Sunday, August 16, 2026, 2-4 p.m.