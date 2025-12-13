Mountain Brook real estate sales: December 2025

×
2708 Abingdon Road
Here are the Mountain Brook real estate sales for December 2025.
ADDRESS: 2708 Abingdon Road
- BED/BATH: 4/3 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 5,271 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $3,450,000
- SALE PRICE: $3,140,000
ADDRESS: 4229 Caldwell Mill Road
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,707 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $2,850,000
- SALE PRICE: $2,850,000
ADDRESS: 3400 E. Briarcliff Road
- BED/BATH: 4/4 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 4,264 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $2,450,000
- SALE PRICE: $2,849,000
ADDRESS: 4132 Sharpsburg Drive
- BED/BATH: 5/5
- SQUARE FOOTAGE: 5,716 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $1,675,000
- SALE PRICE: $1,750,000
ADDRESS: 3022 Weatherton Drive
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,009 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Near Overton Park
- LIST PRICE: $1,299,780
- SALE PRICE: $1,200,000
ADDRESS: 4012 Little Branch Road
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,608 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $800,000
- SALE PRICE: $737,000