Mountain Brook real estate sales: December 2025

Here are the Mountain Brook real estate sales for December 2025.

ADDRESS: 2708 Abingdon Road

  • BED/BATH: 4/3 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 5,271 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $3,450,000
  • SALE PRICE: $3,140,000

ADDRESS: 4229 Caldwell Mill Road

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,707 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $2,850,000
  • SALE PRICE: $2,850,000

ADDRESS: 3400 E. Briarcliff Road

  • BED/BATH: 4/4 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 4,264 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $2,450,000
  • SALE PRICE: $2,849,000

ADDRESS: 4132 Sharpsburg Drive

  • BED/BATH: 5/5
  • SQUARE FOOTAGE: 5,716 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
  • LIST PRICE: $1,675,000
  • SALE PRICE: $1,750,000

ADDRESS: 3022 Weatherton Drive

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,009 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Overton Park
  • LIST PRICE: $1,299,780
  • SALE PRICE: $1,200,000

ADDRESS: 4012 Little Branch Road

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,608 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $800,000
  • SALE PRICE: $737,000