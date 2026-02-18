Recent Mountain Brook real estate sales: February 2026

×
4007 Old Leeds Ridge
ADDRESS: 4007 Old Leeds Ridge
- BED/BATH: 6/5 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 8,581 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $2,175,000
- SALE PRICE: $1,950,000
×
3529 Cherokee Road
ADDRESS: 3529 Cherokee Road
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 4,938 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $1,199,000
- SALE PRICE: $1,400,000
×
18 Memory Lane
ADDRESS: 18 Memory Lane
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,804 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $1,259,000
- SALE PRICE: $1,225,000
×
120 Dexter Ave.
ADDRESS: 120 Dexter Ave.
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,205 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $900,000
- SALE PRICE: $1,101,400
×
3733 Dover Drive
ADDRESS: 3733 Dover Drive
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,000 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $960,000
- SALE PRICE: $960,000
×
3876 Spring Valley Road
ADDRESS: 3876 Spring Valley Road
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 4,566 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $675,000
- SALE PRICE: $655,000