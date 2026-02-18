Recent Mountain Brook real estate sales: February 2026

by

Business

ADDRESS: 4007 Old Leeds Ridge

  • BED/BATH: 6/5 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 8,581 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $2,175,000
  • SALE PRICE: $1,950,000

ADDRESS: 3529 Cherokee Road

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 4,938 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $1,199,000
  • SALE PRICE: $1,400,000

ADDRESS: 18 Memory Lane

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,804 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $1,259,000
  • SALE PRICE: $1,225,000

ADDRESS: 120 Dexter Ave.

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 2,205 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $900,000
  • SALE PRICE: $1,101,400

ADDRESS: 3733 Dover Drive

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,000 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $960,000
  • SALE PRICE: $960,000

ADDRESS: 3876 Spring Valley Road

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 4,566 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $675,000
  • SALE PRICE: $655,000