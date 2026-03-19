Recent real estate sales in Mountain Brook: March 2026

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ADDRESS: 2919 Fairway Drive
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 6,158 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook Estates
- LIST PRICE: $3,150,000
- SALE PRICE: $3,150,000
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ADDRESS: 4409 Old Brook Run
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 7,005 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $2,750,000
- SALE PRICE: $2,750,000
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ADDRESS: 3557 Rockhill Road
- BED/BATH: 5/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,313 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $899,900
- SALE PRICE: $950,000
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ADDRESS: 4075 Montevallo Road
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 2,720 sq ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $685,000
- SALE PRICE: $666,500
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ADDRESS: 3510 Crosshill Road
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 1,996 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $639,900
- SALE PRICE: $645,000
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ADDRESS: 113 Lorena Lane
- BED/BATH: 2/1
- SQUARE FOOTAGE: 1,880 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $499,999
- SALE PRICE: $495,000