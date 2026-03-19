Recent real estate sales in Mountain Brook: March 2026

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ADDRESS: 2919 Fairway Drive

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 6,158 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook Estates
  • LIST PRICE: $3,150,000
  • SALE PRICE: $3,150,000

ADDRESS: 4409 Old Brook Run

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 7,005 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $2,750,000
  • SALE PRICE: $2,750,000

ADDRESS: 3557 Rockhill Road

  • BED/BATH: 5/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,313 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $899,900
  • SALE PRICE: $950,000

ADDRESS: 4075 Montevallo Road

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,720 sq ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $685,000
  • SALE PRICE: $666,500

ADDRESS: 3510 Crosshill Road

  • BED/BATH: 3/2.5
  • SQUARE FOOTAGE: 1,996 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
  • LIST PRICE: $639,900
  • SALE PRICE: $645,000

ADDRESS: 113 Lorena Lane

  • BED/BATH: 2/1
  • SQUARE FOOTAGE: 1,880 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $499,999
  • SALE PRICE: $495,000