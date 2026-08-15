Recent real estate sales in Mountain Brook: August 2026

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ADDRESS: 3832 Rock Creek Trail
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 8,305 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $2,150,000
- SALE PRICE: $2,150,000
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ADDRESS: 3759 Village Lane
- BED/BATH: 3/2.5
- SQUARE FOOTAGE: 3,094 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: The Park at Overton
- LIST PRICE: $1,049,000
- SALE PRICE: $1,400,000
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ADDRESS: 4531 Pine Mountain Road
- BED/BATH: 5/5.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,690 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $1,395,000
- SALE PRICE: $1,395,000
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ADDRESS: 315 Euclid Ave.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,963 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $995,000
- SALE PRICE: $1,275,000
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ADDRESS: 4208 Wilderness Road
- BED/BATH: 5/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 5,386 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $995,000
- SALE PRICE: $1,115,000
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ADDRESS: 3 Cross Creek Drive
- BED/BATH: 3/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 2,800 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
- LIST PRICE: $779,000
- SALE PRICE: $779,000