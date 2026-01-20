Recent real estate sales in Mountain Brook: January 2026

by

ADDRESS: 2924 Balmoral Road

  • BED/BATH: 4/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 6,021 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $1,950,000
  • SALE PRICE: $2,125,000

ADDRESS: 3841 Forest Glen Drive

  • BED/BATH: 4/4 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 6,490 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Forest Glen
  • LIST PRICE: $1,549,000
  • SALE PRICE: $2,100,000

ADDRESS: 10 West Montcrest Drive

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,886 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $1,095,000
  • SALE PRICE: $1,100,100

ADDRESS: 112 Heritage Circle

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,763 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $849,000
  • SALE PRICE: $955,000

ADDRESS: 3526 Bethune Drive

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 5,771 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $985,000
  • SALE PRICE: $900,000

ADDRESS: 73 Cross Creek Drive E.

  • BED/BATH: 3/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,472 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cross Creek
  • LIST PRICE: $885,000
  • SALE PRICE: $890,000