Recent real estate sales in Mountain Brook: January 2026

2924 Balmoral Road
ADDRESS: 2924 Balmoral Road
- BED/BATH: 4/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 6,021 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $1,950,000
- SALE PRICE: $2,125,000
3841 Forest Glen Drive
ADDRESS: 3841 Forest Glen Drive
- BED/BATH: 4/4 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 6,490 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Forest Glen
- LIST PRICE: $1,549,000
- SALE PRICE: $2,100,000
10 West Montcrest Drive
ADDRESS: 10 West Montcrest Drive
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 3,886 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $1,095,000
- SALE PRICE: $1,100,100
112 Heritage Circle
ADDRESS: 112 Heritage Circle
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,763 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $849,000
- SALE PRICE: $955,000
3526 Bethune Drive
ADDRESS: 3526 Bethune Drive
- BED/BATH: 5/4
- SQUARE FOOTAGE: 5,771 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
- LIST PRICE: $985,000
- SALE PRICE: $900,000
73 Cross Creek Drive E.
ADDRESS: 73 Cross Creek Drive E.
- BED/BATH: 3/4.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,472 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Cross Creek
- LIST PRICE: $885,000
- SALE PRICE: $890,000