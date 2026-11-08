Recent real estate sales in Mountain Brook: November 2026

ADDRESS: 3509 Salisbury Road
BED/BATH: 5/6 full, 2 half
SQUARE FOOTAGE: 12,864 sq. ft.
LIST PRICE: $5,495,000
SALE PRICE: $6,200,000
ADDRESS: 486 Botanical Place
BED/BATH: 4/3.5
SQUARE FOOTAGE: 4,304 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Botanical Place
LIST PRICE: $2,495,000
SALE PRICE: $3,165,000
ADDRESS: 3836 Rock Creek Trail
BED/BATH: 6/6.5
SQUARE FOOTAGE: 6,786 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
LIST PRICE: $1,850,000
SALE PRICE: $1,713,262
ADDRESS: 3576 Springhill Road
BED/BATH: 5/3.5
SQUARE FOOTAGE: 3,516 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
LIST PRICE: $1,440,000
SALE PRICE: $1,440,000
ADDRESS: 3612 Park Lane S.
BED/BATH: 3/2
SQUARE FOOTAGE: 1,946 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Crestline
LIST PRICE: $749,900
SALE PRICE: $905,000
ADDRESS: 3349 S. Brookwood Lane
BED/BATH: 4/2.5
SQUARE FOOTAGE: 2,919 sq. ft.
NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
LIST PRICE: $819,900
SALE PRICE: $820,000
Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.