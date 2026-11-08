Recent real estate sales in Mountain Brook: November 2026

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ADDRESS: 3509 Salisbury Road

BED/BATH: 5/6 full, 2 half

SQUARE FOOTAGE: 12,864 sq. ft.

LIST PRICE: $5,495,000

SALE PRICE: $6,200,000

ADDRESS: 486 Botanical Place

BED/BATH: 4/3.5

SQUARE FOOTAGE: 4,304 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Botanical Place

LIST PRICE: $2,495,000

SALE PRICE: $3,165,000

ADDRESS: 3836 Rock Creek Trail

BED/BATH: 6/6.5

SQUARE FOOTAGE: 6,786 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend

LIST PRICE: $1,850,000

SALE PRICE: $1,713,262

ADDRESS: 3576 Springhill Road

BED/BATH: 5/3.5

SQUARE FOOTAGE: 3,516 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest

LIST PRICE: $1,440,000

SALE PRICE: $1,440,000

ADDRESS: 3612 Park Lane S.

BED/BATH: 3/2

SQUARE FOOTAGE: 1,946 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Crestline

LIST PRICE: $749,900

SALE PRICE: $905,000

ADDRESS: 3349 S. Brookwood Lane

BED/BATH: 4/2.5

SQUARE FOOTAGE: 2,919 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest

LIST PRICE: $819,900

SALE PRICE: $820,000

Source: Greater Alabama Multiple Listing Service.