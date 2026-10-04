Recent real estate sales in Mountain Brook: October 2026

► ADDRESS: 205 Euclid Ave.
► BED/BATH: 4/4.5
► SQUARE FOOTAGE: 5,095 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Crestline
► LIST PRICE: $1,949,000
► SALE PRICE: $2,050,000
► ADDRESS: 2617 Cherokee Road
► BED/BATH: 4/4.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,618 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
► LIST PRICE: $1,750,000
► SALE PRICE: $1,750,000
► ADDRESS: 4400 Fredericksburg Drive
► BED/BATH: 4/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,494 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
► LIST PRICE: $1,395,000
► SALE PRICE: $1,501,150
► ADDRESS: 3706 Mountain Park Circle
► BED/BATH: 3/3
► SQUARE FOOTAGE: 2,723 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Crestline
► LIST PRICE: $995,000
► SALE PRICE: $1,250,000
► ADDRESS: 4225 Shiloh Drive
► BED/BATH: 4/3
► SQUARE FOOTAGE: 4,031 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
► LIST PRICE: $765,000
► SALE PRICE: $880,000
► ADDRESS: 3640 Oakdale Road
► BED/BATH: 5/3
► SQUARE FOOTAGE: 3,332 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Near Mountain Brook High School
► LIST PRICE: $549,000
► SALE PRICE: $650,000
SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE