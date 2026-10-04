Recent real estate sales in Mountain Brook: October 2026

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► ADDRESS: 205 Euclid Ave.

► BED/BATH: 4/4.5

► SQUARE FOOTAGE: 5,095 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Crestline

► LIST PRICE: $1,949,000

► SALE PRICE: $2,050,000

► ADDRESS: 2617 Cherokee Road

► BED/BATH: 4/4.5

► SQUARE FOOTAGE: 4,618 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend

► LIST PRICE: $1,750,000

► SALE PRICE: $1,750,000

► ADDRESS: 4400 Fredericksburg Drive

► BED/BATH: 4/3.5

► SQUARE FOOTAGE: 4,494 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend

► LIST PRICE: $1,395,000

► SALE PRICE: $1,501,150

► ADDRESS: 3706 Mountain Park Circle

► BED/BATH: 3/3

► SQUARE FOOTAGE: 2,723 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Crestline

► LIST PRICE: $995,000

► SALE PRICE: $1,250,000

► ADDRESS: 4225 Shiloh Drive

► BED/BATH: 4/3

► SQUARE FOOTAGE: 4,031 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend

► LIST PRICE: $765,000

► SALE PRICE: $880,000

► ADDRESS: 3640 Oakdale Road

► BED/BATH: 5/3

► SQUARE FOOTAGE: 3,332 sq. ft.

► NEIGHBORHOOD: Near Mountain Brook High School

► LIST PRICE: $549,000

► SALE PRICE: $650,000

SOURCE: GREATER ALABAMA MULTIPLE LISTING SERVICE