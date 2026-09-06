Recent real estate sales in Mountain Brook: September 2026

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ADDRESS: 2211 Lane Park Road

BED/BATH: 4/4.5

SQUARE FOOTAGE: 5,323 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Near Birmingham Botanical Gardens

LIST PRICE: $2,195,000

SALE PRICE: $1,950,000

ADDRESS: 2459 Fairway Drive

BED/BATH: 3/3.5

SQUARE FOOTAGE: 2,990 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: English Village

LIST PRICE: $1,695,000

SALE PRICE: $1,706,250

ADDRESS: 4301 Corinth Drive

BED/BATH: 6/6

SQUARE FOOTAGE: 5,551 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend

LIST PRICE: $1,680,000

SALE PRICE: $1,680,000

ADDRESS: 3660 Brookwood Road

BED/BATH: 5/3.5

SQUARE FOOTAGE: 4,688 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Near Cross Creek Park

LIST PRICE: $1,095,000

SALE PRICE: $1,100,000

ADDRESS: 2913 N. Woodridge Road

BED/BATH: 5/3.5

SQUARE FOOTAGE: 4,621 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Mountain Brook

LIST PRICE: $899,900

SALE PRICE: $850,000

ADDRESS: 3620 Spring Valley Road

BED/BATH: 3/2.5

SQUARE FOOTAGE: 3,012 sq. ft.

NEIGHBORHOOD: Mountain Brook

LIST PRICE: $649,000

SALE PRICE: $728,534