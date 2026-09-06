Recent real estate sales in Mountain Brook: September 2026

► ADDRESS: 2211 Lane Park Road
► BED/BATH: 4/4.5
► SQUARE FOOTAGE: 5,323 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Near Birmingham Botanical Gardens
► LIST PRICE: $2,195,000
► SALE PRICE: $1,950,000
► ADDRESS: 2459 Fairway Drive
► BED/BATH: 3/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 2,990 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: English Village
► LIST PRICE: $1,695,000
► SALE PRICE: $1,706,250
► ADDRESS: 4301 Corinth Drive
► BED/BATH: 6/6
► SQUARE FOOTAGE: 5,551 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
► LIST PRICE: $1,680,000
► SALE PRICE: $1,680,000
► ADDRESS: 3660 Brookwood Road
► BED/BATH: 5/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,688 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Near Cross Creek Park
► LIST PRICE: $1,095,000
► SALE PRICE: $1,100,000
► ADDRESS: 2913 N. Woodridge Road
► BED/BATH: 5/3.5
► SQUARE FOOTAGE: 4,621 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
► LIST PRICE: $899,900
► SALE PRICE: $850,000
► ADDRESS: 3620 Spring Valley Road
► BED/BATH: 3/2.5
► SQUARE FOOTAGE: 3,012 sq. ft.
► NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
► LIST PRICE: $649,000
► SALE PRICE: $728,534