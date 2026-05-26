Recent real estate sales in Mountain Brook: May 2026

ADDRESS: 16 Montevallo Lane

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 775,000 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $775,000
  • SALE PRICE: $775,000

ADDRESS: 64 Norman Drive

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,549 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Colonial Hills
  • LIST PRICE: $1,295,000
  • SALE PRICE: $1,500,000

ADDRESS: 49 W. Montcrest Drive

  • BED/BATH: 4/5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,542  sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $2,399,900
  • SALE PRICE: $2,450,000

ADDRESS: 3205 Sterling Road

  • BED/BATH: 5/6
  • SQUARE FOOTAGE: 6,168 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Redmont Park
  • LIST PRICE: $2,595,000
  • SALE PRICE: $1,500,000

ADDRESS: 4328 Wilderness Road #4328

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 1,800 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Cherokee Bend
  • LIST PRICE: $315,000
  • SALE PRICE: $315,000

ADDRESS: 23 Winthrop Ave.

  • BED/BATH: 5/4
  • SQUARE FOOTAGE: 3,853 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Colonial Hills
  • LIST PRICE: $1,549,000
  • SALE PRICE: $1,539,000