Recent Mountain Brook real estate sales

by

Mountain Brook real estate sales from the October 2025 edition of Village Living:

  • ADDRESS: 104 Hillsdale Road
  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,420 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $1,595,000
  • SALE PRICE: $1,595,000

ADDRESS: 3242 Country Club Road

  • BED/BATH: 4/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,942 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near The Country Club of Birmingham
  • LIST PRICE: $1,575,000
  • SALE PRICE: $1,487,500

ADDRESS: 3833 Cromwell Drive

  • BED/BATH: 5/4.5
  • SQUARE FOOTAGE: 3,379 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Near Overton Park
  • LIST PRICE: $1,195,000
  • SALE PRICE: $1,110,000

ADDRESS: 3421 Mountain Park Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,393 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
  • LIST PRICE: $760,000
  • SALE PRICE: $760,000

ADDRESS: 3417 Stoneridge Drive

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 2,170 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Off Overton Road
  • LIST PRICE: $630,000
  • SALE PRICE: $630,000

ADDRESS: 2502 Mountain Brook Circle Unit D

  • BED/BATH: 2/1
  • SQUARE FOOTAGE: 950 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Mountain Brook Village
  • LIST PRICE: $395,000
  • SALE PRICE: $375,000