Recent Mountain Brook real estate sales

Photo courtesy of Greater Alabam
104 Hillsdale Rd., Mountain Brook
Mountain Brook real estate sales from the October 2025 edition of Village Living:
· ADDRESS: 104 Hillsdale Road
· BED/BATH: 4/3.5
· SQUARE FOOTAGE: 3,420 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
· LIST PRICE: $1,595,000
· SALE PRICE: $1,595,000
· ADDRESS: 3242 Country Club Road
· BED/BATH: 4/4.5
· SQUARE FOOTAGE: 3,942 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Near The Country Club of Birmingham
· LIST PRICE: $1,575,000
· SALE PRICE: $1,487,500
· ADDRESS: 3833 Cromwell Drive
· BED/BATH: 5/4.5
· SQUARE FOOTAGE: 3,379 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Near Overton Park
· LIST PRICE: $1,195,000
· SALE PRICE: $1,110,000
· ADDRESS: 3421 Mountain Park Drive
· BED/BATH: 3/2
· SQUARE FOOTAGE: 2,393 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Mountain Brook
· LIST PRICE: $760,000
· SALE PRICE: $760,000
· ADDRESS: 3417 Stoneridge Drive
· BED/BATH: 3/2
· SQUARE FOOTAGE: 2,170 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Off Overton Road
· LIST PRICE: $630,000
· SALE PRICE: $630,000
· ADDRESS: 2502 Mountain Brook Circle Unit D
· BED/BATH: 2/1
· SQUARE FOOTAGE: 950 sq. ft.
· NEIGHBORHOOD: Mountain Brook Village
· LIST PRICE: $395,000
· SALE PRICE: $375,000