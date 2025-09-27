Recent Mountain Brook real estate sales

by

Mountain Brook real estate sales from the October 2025 edition of Village Living:

·      ADDRESS: 104 Hillsdale Road

·      BED/BATH: 4/3.5

·      SQUARE FOOTAGE: 3,420 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Mountain Brook

·      LIST PRICE: $1,595,000

·      SALE PRICE: $1,595,000

·      ADDRESS: 3242 Country Club Road

·      BED/BATH: 4/4.5

·      SQUARE FOOTAGE: 3,942 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Near The Country Club of Birmingham

·      LIST PRICE: $1,575,000

·      SALE PRICE: $1,487,500

·      ADDRESS: 3833 Cromwell Drive

·      BED/BATH: 5/4.5

·      SQUARE FOOTAGE: 3,379 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Near Overton Park

·      LIST PRICE: $1,195,000

·      SALE PRICE: $1,110,000

·      ADDRESS: 3421 Mountain Park Drive

·      BED/BATH: 3/2

·      SQUARE FOOTAGE: 2,393 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Mountain Brook

·      LIST PRICE: $760,000

·      SALE PRICE: $760,000

·      ADDRESS: 3417 Stoneridge Drive

·      BED/BATH: 3/2

·      SQUARE FOOTAGE: 2,170 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Off Overton Road

·      LIST PRICE: $630,000

·      SALE PRICE: $630,000

·      ADDRESS: 2502 Mountain Brook Circle Unit D

·      BED/BATH: 2/1

·      SQUARE FOOTAGE: 950 sq. ft.

·      NEIGHBORHOOD: Mountain Brook Village

·      LIST PRICE: $395,000

·      SALE PRICE: $375,000