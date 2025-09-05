Recently sold homes in Mountain Brook September 2025

×
3409 Westbury Road
ADDRESS: 3409 Westbury Road
- BED/BATH: 5/3 and 2 halves
- SQUARE FOOTAGE: 6,291 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
- LIST PRICE: $1,590,000
- SALE PRICE: $1,835,000
3521 Mill Run Road
ADDRESS: 3521 Mill Run Road
- BED/BATH: 4/3.5
- SQUARE FOOTAGE: 4,432 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
- LIST PRICE: $1,100,000
- SALE PRICE: $1,126,000
ADDRESS: 3720 Dunbarton Drive
3720 Dunbarton Drive
- BED/BATH: 4/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,258 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookhill Forest
- LIST PRICE: $699,000
- SALE PRICE: $825,000
ADDRESS: 3576 Springhill Road
3576 Springhill Road
- BED/BATH: 5/3
- SQUARE FOOTAGE: 3,516 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest area
- LIST PRICE: $675,000
- SALE PRICE: $700,000
ADDRESS: 410 Euclid Ave.
410 Euclid Ave.
- BED/BATH: 3/2
- SQUARE FOOTAGE: 1,420 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Crestline
- LIST PRICE: $599,000
- SALE PRICE: $627,100
ADDRESS: 3309 Eaton Road
3309 Eaton Road
- BED/BATH: 3/3
- SQUARE FOOTAGE: 2,815 sq. ft.
- NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest area
- LIST PRICE: $614,900
- SALE PRICE: $585,000