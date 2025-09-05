Recently sold homes in Mountain Brook September 2025

ADDRESS: 3409 Westbury Road

  • BED/BATH: 5/3 and 2 halves
  • SQUARE FOOTAGE: 6,291 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
  • LIST PRICE: $1,590,000
  • SALE PRICE: $1,835,000

ADDRESS: 3521 Mill Run Road

  • BED/BATH: 4/3.5
  • SQUARE FOOTAGE: 4,432 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest
  • LIST PRICE: $1,100,000
  • SALE PRICE: $1,126,000

ADDRESS: 3720 Dunbarton Drive 

  • BED/BATH: 4/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,258 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookhill Forest
  • LIST PRICE: $699,000
  • SALE PRICE: $825,000

ADDRESS: 3576 Springhill Road 

  • BED/BATH: 5/3
  • SQUARE FOOTAGE: 3,516 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest area
  • LIST PRICE: $675,000
  • SALE PRICE: $700,000

ADDRESS: 410 Euclid Ave. 

  • BED/BATH: 3/2
  • SQUARE FOOTAGE: 1,420 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Crestline
  • LIST PRICE: $599,000
  • SALE PRICE: $627,100

ADDRESS: 3309 Eaton Road 

  • BED/BATH: 3/3
  • SQUARE FOOTAGE: 2,815 sq. ft.
  • NEIGHBORHOOD: Brookwood Forest area
  • LIST PRICE: $614,900
  • SALE PRICE: $585,000