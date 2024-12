Andrews, Ellis make all-state team

× 1 of 4 Expand Photo by Savannah Schmidt Mountain Brook RB Stuart Andrews (10) runs the ball during the Mountain Brook vs Parker ASHAA playoff game on Nov. 15, 2024. × 2 of 4 Expand Photo by James Nicholas Mountain Brook offensive lineman Daniel Ellis (76) opens a gap for his running back to score a touchdown during a game between Huffman and Mountain Brook High Schools on Thursday, Oct. 17, 2024, at Huffman High School. × 3 of 4 Expand Photo by Richard Force Mountain Brook center Rocco Gray (56) gets ready to snap the ball during a game between the Mountain Brook Spartans and the Pell City Panthers on Friday, Sept. 13, 2024 at Spartan Stadium in Birmingham, Ala. × 4 of 4 Expand Photo by Richard Force Mountain Brook defensive back Harris Crumpton (27) breaks up a pass during a game between the Mountain Brook Spartans and the Pell City Panthers on Friday, Sept. 13, 2024 at Spartan Stadium in Birmingham, Ala. Prev Next

The Alabama Sports Writers Association released its all-state team Saturday morning, honoring the top high school football players across the state from the 2024 season.

Mountain Brook running back Stuart Andrews and offensive lineman Daniel Ellis were named to the Class 6A first team, while offensive lineman Rocco Gray and defensive back Harris Crumpton were named honorable mention.

Andrews had a tremendous season, rushing for 1,805 yards and 23 touchdowns. Ellis was a two-year starter who recently played in the Alabama-Mississippi All-Star Game. He allowed no sacks over the season and had 61 knockdowns.

Gray had a 94% blocking efficiency for the Spartans, while Crumpton registered 90 tackles.

Here is the entirety of the ASWA all-state team:

CLASS 7A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Trent Seaborn, Thompson, So., 6-1, 195

RB: AJ Alexander, Dothan, Jr., 5-11, 180

RB: Omar Mabson, Auburn, Jr., 5-9, 210

RB: Tristan Williams, Central-Phenix City, Sr., 5-9, 180

WR: Peyton Plott, Auburn, Sr., 5-8, 160

WR: Jaxon Potter, Austin, Sr., 5-11, 170

WR: Daylyn Upshaw, Central-Phenix City, Sr., 6-0, 166

OL: Hugh Bodiford, Auburn, Sr., 6-3, 330

OL: Barron Criddle, Thompson, Sr., 6-4, 225

OL: Kyle Epperson, Opelika, Sr., 6-0, 270

OL: Louis Snell, Dothan, Sr., 6-4, 310

OL: Mal Waldrep, Central-Phenix City, Sr., 6-5, 330

K: Chandler Dixon, Florence, Sr., 5-11, 170

Defense

DL: Malik Autry, Opelika, Sr., 6-6, 323

DL: Zion Grady, Enterprise, Sr., 6-5, 247

DL: Tristan Lyles, Central-Phenix City, Jr., 6-1, 225

DL: Jared Smith, Thompson, Sr., 6-6, 250

LB: Parker Floyd, Hewitt-Trussville, Jr., 5-10, 193

LB: Quinterius Robinson, Baker, Sr., 6-1, 205

LB: Cameron Torbor, Hoover, Sr., 6-4, 235

LB: Walker Turner, Enterprise, Jr., 6-0, 205

DB: Anquon Fegans, Thompson, Sr., 6-2, 195

DB: Will Phillips, Hewitt-Trussville, Jr., 6-3, 185

DB: Andrew Purcell, Enterprise, Sr., 5-11, 190

DB: Eric Winters, Enterprise, Sr., 6-2, 205

P: John McGuire, Thompson, Sr., 6-2, 198

Athlete

Ty Doughty, James Clemens, Sr., 5-9, 180

Shondell Harris, Mary Montgomery, Jr., 5-11, 185

Anthony Rogers, Carver-Montgomery, Sr., 5-9, 195

Jonah Winston, Hoover, Jr., 5-11, 170

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jackson Kilgore, Auburn, Sr., 6-0, 188

RB: Terrance Gray, Davidson, Sr., 5-6, 155

RB: Calvin Hughley, Opelika, Sr., 5-9, 204

RB: Christian Richey, Hillcrest-Tuscaloosa, So., 5-10, 180

WR: Zach Fitzgerald, Oak Mountain, Sr., 6-0, 170

WR: Malachi Foster, Bob Jones, Sr., 5-9, 175

WR: Tristan Norman, Carver-Montgomery, Sr., 6-1, 175

OL: Cates Blackmon, Enterprise, Jr., 6-2, 220

OL: Bradley Haizlip, Oak Mountain, Jr., 6-4, 230

OL: Toby Richard, Hoover, Sr., 6-3, 305

OL: Wesley Sandefur, Fairhope, Jr., 6-3, 245

OL: Jon Stephens, Mary Montgomery, Sr., 6-3, 275

K: Blayne Munson, Baker, Sr., 6-2, 180

Defense

DL: Talib Graham, Daphne, Sr., 6-2, 245

DL: Caleb Pitts, Auburn, Sr., 6-3, 260

DL: Cam Pritchett, Thompson, So., 6-3, 225

DL: Jordan Simmons, Mary Montgomery, Sr., 6-2, 235

LB: Grayson Bruno, Vestavia Hills, Sr., 6-0, 200

LB: De'Narrius Crawford, Hewitt-Trussville, Jr., 6-0, 185

LB: Zo Martin, Florence, Jr., 6-0, 190

LB: Cayden Williams, Daphne, Sr., 6-2, 205

DB: Jamarion Bennett, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 5-10, 175

DB: La'Mychael Gunn, Auburn, Sr., 6-3, 190

DB: Spence Hanna, Vestavia Hills, Sr., 5-11, 180

DB: Kevian King, Opelika, Sr., 6-1, 185

P: Owen Simpson, Vestavia Hills, Sr., 6-1, 180

Athlete

Jaden Barnes, Dothan, Sr., 5-11, 180

Bryson Kimbrough, Hillcrest-Tuscaloosa, Sr., 6-2, 195

Khatori Marion, Baker, Jr., 5-11, 170

Tristian Taylor, Grissom, Jr., 6-0, 160

HONORABLE MENTION

QB: Andrew Alford, Central-Phenix City, Sr., 6-1, 190

QB: Johnny Jackson, Bob Jones, Sr., 6-1, 185

RB: Mike Dujon, Thompson, Sr., 5-10, 190

RB: Jacobi Harris, Hillcrest-Tuscaloosa, Fr., 5-10, 170

WR: Kahden Smith, Hillcrest-Tuscaloosa, Jr., 6-2, 195

OL: AJ Williams, Thompson, Sr., 6-1, 270

OL: Clem Womack, Auburn, Sr., 6-3, 275

K: Reese Beasley, Opelika, So., 6-1, 180

K: Hayden Wynn, Austin, Sr., 5-11, 165

DL: Rock Gearhart, Fairhope, Sr., 6-0, 225

DL: Marquaes Lambert, Daphne, Sr., 6-0, 280

LB: Timothy Cole Jr., Grissom, Sr., 6-3, 222

LB: Brennan Core, Central-Phenix City, Jr., 6-0, 210

DB: Zy Boddie, Florence, Sr., 6-2, 175

DB: Michael Igbinoghene, Hewitt-Trussville, Jr., 5-10, 180

P: Joseph Daniel, Auburn, Jr., 6-4, 210

P: Drew Ollis, Hewitt-Trussville, Sr., 6-1, 220

ATH: Kenneth Joshua, Austin, Sr., 5-11, 180

ATH: Caleb Sanders, Bob Jones, Sr., 5-8, 165

COACH OF THE YEAR

Chip English, Hoover

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: KJ Lacey, Saraland, Sr., 6-1, 180

RB: Stuart Andrews, Mountain Brook, Jr., 5-10, 185

RB: Kolin Wilson, Gulf Shores, Sr., 5-10, 185

RB: TJ Worthy, Gadsden City, Sr., 5-11, 185

WR: Corey Barber, Spain Park, Jr., 6-1, 180

WR: CD Gill, Saraland, Sr., 5-8, 150

WR: Jaylin Taylor, Oxford, Jr., 6-0, 175

OL: Jamin Brown, Southside-Gadsden, Sr., 6-4, 290

OL: Micah DeBose, Theodore, Sr., 6-5, 340

OL: Spencer Dowland, Athens, Sr., 6-5, 290

OL: Daniel Ellis, Mountain Brook, Sr., 6-5, 290

OL: Devin White, Northridge, Sr., 6-3, 290

K: Conner Hughes, Fort Payne, Sr., 5-7, 145

Defense

DL: Keenan Britt, Oxford, Jr., 6-1, 210

DL: Antonio Coleman, Saraland, Sr., 6-3, 270

DL: Jourdin Crawford, Parker, Sr., 6-2, 295

DL: Robert Taylor III, Parker, So., 6-1, 205

LB: Bishop Burkhalter, Spanish Fort, Sr., 6-2, 215

LB: Landon Everett, Gulf Shores, Jr., 5-11, 200

LB: Anthony Jones, St. Paul's, Jr., 6-4, 245

LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Jr., 6-1, 210

DB: J.J. Bush, Theodore, Jr., 6-3, 200

DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Jr., 6-1, 176

DB: Na'eem Offord, Parker, Sr., 6-1, 180

DB: Timothy Merritt, Parker, Sr., 6-1, 180

P: Drew Ginsberg, St. Paul's, Sr., 5-11, 180

Athlete

Jaquess Greene, Muscle Shoals, Sr., 6-0, 175

Jordan Holmes, Pike Road, Jr., 5-10, 175

Tate Johnston, St. Paul's, Jr., 5-11, 175

D.K. Wilson, Oxford, Sr., 5-10, 175

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Mason Mims, Oxford, Sr., 6-3, 210

RB: Jamichael Jones, Pike Road, Jr., 6-1, 205

RB: Chase Stracener, Chelsea, Jr., 5-11, 200

RB: Caleb Wynn, Oxford, Jr., 5-11, 200

WR: Denver Harper, Russell Co., Sr., 5-9, 161

WR: Kylen Newell, Homewood, Sr., 5-10, 165

WR: Nick Richardson, Oxford, Sr., 5-11, 160

OL: Terrione Bell, Pike Road, Sr., 6-2, 300

OL: Harrison Tapscott, Hartselle, Sr., 6-2, 245

OL: Demetrius Terrell, Parker, So., 6-2, 265

OL: Eric Thirlkill, Muscle Shoals, Sr., 6-0, 255

OL: Walker Williams, Homewood, Sr., 6-4, 280

K: Whit Armistead, Homewood, Sr., 6-0, 190

Defense

DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Jr., 6-5, 250

DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, So., 6-0, 265

DL: Porter Simmons, Hartselle, Sr., 6-5, 260

DL: Trent Sellers, Spanish Fort, Sr., 6-6, 237

LB: Na'Karius Allen, Clay-Chalkville, Sr., 6-2, 190

LB: Jameson Falciani, Hartselle, Sr., 6-1, 215

LB: EJ Kerley, Spain Park, Jr., 5-10, 210

LB: Kelby Walker, Wetumpka, Sr., 6-2, 190

DB: Cole Miles, Hartselle, Jr., 6-2, 196

DB: Lamarien Miller, McGill-Toolen, Jr., 5-9, 170

DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, So., 5-8, 155

DB: Cedric Twyman, Oxford, Sr., 5-11, 170

P: Newton Gardner, Spanish Fort, Sr., 6-3, 225

Athlete

Justin Godwin, Wetumpka, Sr., 6-1, 180

EJ King, Spanish Fort, Sr., 5-10, 220

Ti Mims, Baldwin Co., Sr., 5-10, 170

Ka Darrius Young, Calera, Sr., 6-0, 170

HONORABLE MENTION

QB: Brock Bradley, Spain Park, Jr., 6-0, 185

QB: Bryson Riggins, Russell Co., Jr., 5-9, 163

RB: Arthur McQueen, Stanhope Elmore, Sr., 5-11, 215

RB: Santae McWilliams Jr., Saraland, Sr., 5-8, 175

WR: Carter Feagin, McAdory, So., 6-0, 187

WR: Brannon Oliver, Fort Payne, Sr., 6-2, 180

OL: Nykalus Dell, Russell Co., Sr., 6-4, 271

OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Jr., 6-3, 245

K: Joseph Del-Toro, Clay-Chalkville, Jr., 5-7, 160

K: Jack O'Neal, McGill-Toolen, Sr., 6-4, 175

DL: Elisha Jones, Baldwin Co., Sr., 6-2, 245

DL: Corey Tims, Pike Road, Sr., 5-11, 240

LB: Noah Abrams, St. Paul's, Sr., 5-8, 190

LB: Carter Tinker, Fort Payne, Sr., 6-2, 220

DB: Harris Crumpton, Mountain Brook, Jr., 5-10, 175

DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 180

P: Myles Anglin, Buckhorn, Sr., 6-3, 190

P: Austin Lewis, Helena, Sr., 5-10, 175

ATH: Micah Pledger, Jasper, Jr., 5-9, 177

ATH: Dax Varnadore, Fort Payne, Sr., 6-0, 185

COACH OF THE YEAR

Tim Vakakes, Spain Park

CLASS 5A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Charlie Johnston, Moody, Sr., 6-5, 195

RB: Jake Harper, Fairview, Jr., 6-1, 200

RB: Cam Phinizee, Russellville, Jr., 6-0, 195

RB: Spencer Unruh, Corner, Jr., 6-1, 195

WR: BJ Bedgood, Catholic-Montgomery, Jr., 6-0, 185

WR: Josiah Dozier, Moody, Jr., 6-2, 204

WR: Dimitri Howard, Carver-Birmingham, Sr., 6-0, 180

OL: Neyland Baker, Russellville, Sr., 6-3, 290

OL: Germaine Gambrill, Fairview, Sr., 5-9, 220

OL: Lance Johnson, Ramsay, Sr., 6-4, 285

OL: Carde Smith, Williamson, Sr., 6-6, 292

OL: Aaron Taylor, Catholic-Montgomery, Sr., 6-1, 250

K: Jose Arreguin, Boaz, Sr., 5-9, 170

Defense

DL: Jabarrius Garror, Vigor, So., 6-2, 219

DL: Ryan Reese, Ramsay, Sr., 6-2, 275

DL: Devin Whitsett, Vigor, Jr., 6-2, 220

DL: Ba'roc Willis, Moody, So., 6-4, 230

LB: Jeff Holston, UMS-Wright, Sr., 6-2, 195

LB: Kentonio Kelly Jr., Vigor, Sr., 5-11, 212

LB: Ellis McGaskin, Williamson, So., 6-1, 210

LB: J.T. Wilkerson, Central-Clay Co., Jr., 6-4, 195

DB: Jotavion Pierce, Catholic-Montgomery, Sr., 6-2, 195

DB: Taijh Overton, Williamson, Sr., 6-3, 185

DB: Elijah Owens, Citronelle, Sr., 6-3, 202

DB: Sidney Walton, Moody, Sr., 6-2, 205

P: Seth Cooper, Sardis, Sr., 6-3, 205

Athlete

Yusuf Clark, Williamson, Sr., 6-0, 210

DeShaun Gibbons, Central-Clay Co., Sr., 5-10, 170

Conner Nelson, Leeds, Sr., 6-3, 218

Kolt Redding, Fairview, Jr., 5-10, 165

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Tyler Pierce, Boaz, Sr., 5-11, 190

RB: Xavier English, Jacksonville, Sr., 5-10, 190

RB: Julyon Jordan, Guntersville, Sr., 5-10, 185

RB: Keishawn Rowser, Demopolis, Sr., 6-0, 205

WR: Darryl Blackmon Jr., B.C. Rain, Fr., 6-3, 195

WR: Gerritt Holcombe, Vigor, Jr., 5-10, 180

WR: Austin Kightlinger, Northside, So., 5-9, 170

OL: Nelson Chestang, Citronelle, Jr., 6-2, 275

OL: Brody Honeycutt, Northside, Sr., 6-0, 225

OL: Jordan McKinney, Corner, Sr., 6-2, 257

OL: Nicholas Powe Jr., Vigor, Sr., 6-2, 295

OL: Ricky Wisdom, Guntersville, Jr., 6-3, 290

K: Caden Lee, Lawrence Co., Sr., 6-1, 165

Defense

DL: Dontaye Bush, Williamson, Jr., 6-5, 215

DL: Keviyon Lamons, Eufaula, Sr., 6-1, 295

DL: Zach Morgan, Citronelle, Sr., 6-1, 205

DL: Luke Reinart, Elmore Co., Sr., 6-0, 185

LB: Bryce Allen, Jacksonville, Jr., 5-9, 190

LB: C.J. Brown, Corner, Jr., 6-2, 202

LB: Miles Khatri, Catholic-Montgomery, Jr., 6-0, 205

LB: Caplyn Reed, UMS-Wright, Jr., 5-11, 211

DB: Jaquoryae Busby, Center Point, Sr., 5-9, 160

DB: Neillex Ferrell, Andalusia, Jr., 5-10, 155

DB: Elijah Kelley, Boaz, Sr., 5-10, 175

DB: Quay McNeal, Jacksonville, So., 5-10, 185

P: Kaleb Goff, Moody, Sr., 5-11, 205

Athlete

Tyler Boyd, Central-Clay Co., Sr., 5-10, 170

Jamarion Osborne, Vigor, Sr., 6-0, 185

Luke Reynolds, Briarwood, Sr., 6-0, 185

JJ Willams, Catholic-Montgomery, Jr., 5-10, 185

HONORABLE MENTION

QB: Parker Frost, Lawrence Co., Sr., 6-1, 190

QB: Jackson Rhodes, Northside, So., 5-8, 165

RB: Jacobi Edmondson, Scottsboro, Jr., 5-10, 170

RB: Anthony Palmeri, Shelby Co., Sr., 5-11, 185

WR: Hunter Knighten, Brewer, Jr., 6-1, 170

WR: Aubrey Walker, John Carroll, Jr., 5-11, 167

OL: Cayden Dees, Catholic-Montgomery, Jr., 6-2, 265

OL: Taygan Harris, Scottsboro, Jr., 6-2, 255

K: Brandon Manganaris, Guntersville, Jr., 6-3, 180

K: Manny Martinez, Russellville, Sr., 5-8, 150

DL: Jeremiah Connolly, Citronelle, Jr., 6-2, 235

DL: Garrett Witherington, Briarwood, Jr., 6-5, 258

LB: Levi Martin, Sardis, Jr., 6-0, 210

LB: Ricky Nichols, B.C. Rain, Sr., 6-0, 210

DB: Galvin Goss, Valley, Sr., 6-1, 180

DB: Cortland Warner, Carver-Birmingham, Sr., 6-0, 190

P: Elijah Headley, Holtville, Sr., 6-5, 185

P: Hunter Hensley, West Point, Sr., 6-1, 185

ATH: Rhett Cofer, Corner, Jr., 6-1, 213

ATH: Joseph Robinson, LeFlore, So., 5-9, 159

COACH OF THE YEAR

Kirk Johnson, Catholic-Montgomery

CLASS 4A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Gunner Rivers, St. Michael, So., 6-3, 195

RB: EJ Crowell, Jackson, So., 5-11, 215

RB: Jayden Griffin, Dora, Sr., 5-10, 180

RB: MaCarri Johnson, West Morgan, Jr., 6-0, 170

WR: Keeyun Chapman, Jackson, Jr., 6-4, 200

WR: Brody Jones, St. Michael, Jr., 5-10, 165

WR: Tremell Washington, Pleasant Grove, Sr., 5-8, 160

OL: Sharontae Bailey, Anniston, So., 6-4, 290

OL: Bo Cagle, Mobile Christian, Sr., 6-3, 313

OL: Melvin Carrillo, West Morgan, Sr., 5-10, 220

OL: Cade Channell, Dora, Sr., 6-4, 280

OL: Asa Holbert, Cherokee Co., Jr., 6-7, 300

K: Patricio Garcia, St. Michael, Jr., 5-8, 155

Defense

DL: Tae Diamond, Cherokee Co., Sr., 5-11, 215

DL: Jaevin Jenkins, Mobile Christian, Sr., 6-1, 303

DL: Draco Poole, North Jackson, Sr., 6-4, 240

DL: Xavier Rhine, Bibb Co., Sr., 6-1, 200

LB: Landon Bagwell, Good Hope, Sr., 6-0, 170

LB: Tristan Brown, Cherokee Co., Sr., 5-11, 215

LB: AJ Rice, Madison Academy, Sr., 6-2, 235

LB: Laquan Whisenhunt, Jackson, Jr., 5-11, 215

DB: Khalil Foster, Pike Co., Sr., 6-1, 170

DB: Jamarion Gordon, Jackson, Jr., 6-0, 190

DB: Kahleel Green, Madison Academy, Sr., 6-2, 175

DB: Jason Todd, Mobile Christian, Jr., 5-9, 169

P: Carter Lewis, Mobile Christian, Jr., 5-10, 177

Athlete

Garrett Burrough, Brooks, Sr., 6-1, 190

Landon Duckworth, Jackson, Jr., 6-3, 200

Jameson Scissum, Etowah, Sr., 6-4, 215

Daquavian Slaughter, Handley, Sr., 6-2, 195

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Kaleb Freeman, Pleasant Grove, So., 6-0, 190

RB: Diego Holt, North Jackson, Sr., 5-9, 190

RB: Noah Moss, St. Michael, Jr., 6-1, 190

RB: Josh Williams, Madison Academy, Sr., 5-9, 185

WR: Tucker Tomlinson, St. Michael, Jr., 6-2, 160

WR: Dawson Cambron, New Hope, Sr., 6-0, 180

WR: Chris Payne Jr., Jackson, Sr., 5-9, 160

OL: Micheal Bowens Jr., W.S. Neal, Jr., 6-6, 305

OL: Charlie Buttram, Brooks, Jr., 5-11, 206

OL: Rocco Faiupu, St. Michael, Sr., 6-3, 265

OL: Sean Green, Dale Co., Sr., 6-4, 255

OL: Landon Ransum, Cherokee Co., Sr., 6-4, 290

K: Cleat Forrest, Alexandria, Sr., 5-10, 175

Defense

DL: Dylan Duncan, Cherokee Co., Jr., 6-4, 215

DL: Ian Mitchell, Pleasant Grove, Sr., 6-4, 235

DL: Rico Prince Jr., Mobile Christian, So., 6-3, 204

DL: Jackson Webster, West Morgan, Sr., 6-0, 215

LB: Cole Cooper, Plainview, Sr., 6-0, 210

LB: Bryant Crumpler, New Brockton, Jr., 5-10, 190

LB: Ty Jones, West Morgan, Sr., 6-1, 220

LB: Luke Thompson, Bibb Co., Sr., 6-3, 195

DB: Hank Hudson, Good Hope, Sr., 5-11, 165

DB: Jordan King, Tallassee, Sr., 5-9, 160

DB: Eli Lanier, Anniston, So., 6-1, 165

DB: Cayne McClure, East Lawrence, So., 6-1, 195

P: Garrett Reid, Deshler, Jr., 6-2, 180

Athlete

Tyler Cone, Good Hope, Sr., 6-2, 195

William Mitchell, Randolph, Sr., 6-2, 185

Justin Murray Jr., Fairfield, Jr., 5-11, 175

Damon Pope, Anniston, Jr., 5-10, 164

HONORABLE MENTION

QB: Jumaria Hamilton, Fairfield, Sr., 6-2, 185

QB: Titan Partlow, West Morgan, Sr., 6-0, 190

RB: Bryant Hanback, Central-Florence, Sr., 5-9, 195

RB: Collin Moore, Pleasant Grove, Sr., 5-9, 190

WR: Noah Gaunt, Randolph, Sr., 5-11, 175

OL: Daniel Davis, West Morgan, Sr., 5-10, 240

OL: Ben Moseley, Cherokee Co., Jr., 6-5, 210

K: Sanders Semiklose, Orange Beach, Sr., 5-0, 110

DL: Charles Thomas, Anniston, Jr., 6-2, 255

DL: Demetrius Wilson, Jackson, Jr., 6-2, 285

LB: KJ Austin, Satsuma, Sr., 6-0, 203

LB: Preston Moore, West Limestone, Sr., 6-0, 220

DB: Tyler DeOrio, Randolph, Sr., 5-11, 160

DB: Isaiah Shingleton, Westminster-Huntsville, Sr., 5-10, 160

P: Tasean Love, Hatton, Jr., 5-10, 175

P: Arturo Perez-Hernandez, Pike Co., Sr., 5-10, 215

ATH: Austin Beck, Orange Beach, Sr., 6-3, 260

ATH: Bryce Whitaker, Hokes Bluff, Jr., 5-10, 175

COACH OF THE YEAR

Drew Phillips, West Morgan

CLASS 3A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Kadyn Mitchell, Houston Academy, Sr., 6-0, 195

RB: Caden Chandler, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 175

RB: Aiden Parham, Sylvania, Sr., 5-11, 185

RB: Mo Winston, Randolph Co., Jr., 5-11, 165

WR: Gabe Glover, Houston Academy, Sr., 6-1, 200

WR: Rollie Pinto, Piedmont, Jr., 6-0, 182

WR: Cedric Simmons, Southside-Selma, So., 5-10, 190

OL: Trevontae Dumas, Thomasville, Sr., 5-10, 270

OL: Will Gant, Sylvania, Sr., 6-3, 220

OL: J.R. Jernigan, T.R. Miller, Sr., 6-4, 255

OL: Trip Rane, Houston Academy, Sr., 6-0, 175

OL: Tucker Wilks, Fyffe, Sr., 6-1, 240

K: Reed Maloof, Beulah, Sr., 5-9, 175

Defense

DL: Kale Austin, Piedmont, Sr., 5-9, 190

DL: Emory Davis, Glenwood, Sr., 6-1, 200

DL: Braden Gordon, Montgomery Academy, So., 6-4, 195

DL: Samuel Swinney, Mars Hill Bible, Jr., 6-0, 230

LB: Simon Hicks, Fyffe, Sr., 5-11, 215

LB: Nate Jones, Ohatchee, Sr., 5-9, 185

LB: Billy Neill, Bayside Academy, Jr., 6-1, 205

LB: Shadarius Toodle, Cottage Hill, Jr., 6-4, 225

DB: Kavarious Bell, T.R. Miller, Sr., 5-8, 165

DB: Xavier Boswell, Trinity, Sr., 6-1, 165

DB: Lance Presley, Flomaton, Jr., 5-8, 145

DB: Derick Smith, Southside-Selma, Sr., 6-3, 195

P: Jesse Amos, J.B. Pennington, Sr., 6-4, 190

Athlete

Kaden Gooden, Weaver, Sr., 5-9, 165

Hudson Higgins, Mars Hill Bible, Jr., 5-9, 177

Myles Johnson, T.R. Miller, Sr., 6-1, 230

Jase Neel, Gordo, Sr., 5-10, 168

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Cole Wilson, Piedmont, Sr., 6-2, 200

RB: Jermaine Brown, Glenwood, Sr., 5-11, 205

RB: Diego Bryant, Thomasville, Sr., 5-8, 185

RB: Ryder Gipson, Fyffe, So., 5-9, 180

WR: Erick Smith, Southside-Selma, Sr., 6-6, 190

WR: DJ Vinson, Montgomery Academy, Sr., 6-4, 200

WR: Levi White, Locust Fork, Sr., 6-5, 205

OL: Ethan Carroll, Walter Wellborn, Sr., 6-0, 202

OL: William Embry, Mars Hill Bible, Sr., 5-10, 195

OL: Tucker Lambeth, Flomaton, Jr., 6-3, 265

OL: Graham Martin, Montgomery Academy, Sr., 6-4, 205

OL: Miles Uter, Bayside Academy, Sr., 6-4, 225

K: Read Barber, Westbrook Christian, So., 6-1, 190

Defense

DL: Aiden Haecker, T.R. Miller, Jr., 6-1, 215

DL: Preston Littrell, Rogers, Jr., 6-2, 215

DL: Caleb Metzner, Cottage Hill, Jr., 6-2, 215

DL: Micah Merritt, Alabama Christian, Sr., 5-11, 185

LB: Kyler Beene, Collinsville, So., 5-11, 175

LB: Bentley Chandler, Piedmont, So., 5-11, 190

LB: Monroe Partin, Bayside Academy, Jr., 6-4, 215

LB: Hughes Williams, Houston Academy, Sr., 5-11, 185

DB: Haiden Ballard, Winfield, Jr., 6-0, 185

DB: Jamarius Barlow, Hillcrest-Evergreen, Jr., 6-2, 185

DB: Hudson Lash, Lauderdale Co., Sr., 5-11, 177

DB: Derrick Surles, Southside-Selma, Jr., 6-1, 185

P: Max Hammer, Lee-Scott, Jr., 6-3, 220

Athlete

Brody Blevins, Westbrook Christian, So., 6-0, 175

Jayden Heard, Ohatchee, So., 5-9, 150

Kevin Porter Jr., Hillcrest-Evergreen, Sr., 6-0, 170

Quintavious Rogers, Collinsville, Jr., 6-0, 170

HONORABLE MENTION

QB: Latreyveon Davis, Southside-Selma, Jr., 5-9, 160

QB: Jake Roberson, Ohatchee, Sr., 6-6, 205

RB: Dallas Bryant, Thomasville, Sr., 5-7, 170

WR: Ishmael Bethel, Piedmont, Sr., 6-3, 180

WR: Colby Hester, Ohatchee, Sr., 5-11, 190

OL: Andre Perez, Gordo, So., 6-1, 280

K: David Willard, Whitesburg Christian, Sr., 5-9, 160

DL: Gus Hunter, Ohatchee, So., 5-10, 210

DL: Ezerick Johnson, Winfield, Jr., 6-0, 240

LB: Kaden Cantrell, J.B. Pennington, So., 5-11, 195

LB: Haden Hathcock, Gordo, Sr., 5-10, 186

DB: Blaine Bowen, Winfield, So., 6-0, 180

P: Eli Hubbert, T.R. Miller, Jr., 6-2, 175

ATH: Mason McAteer, Collinsville, So., 5-10, 170

COACH OF THE YEAR

Darrell Higgins, Mars Hill

CLASS 2A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Preston Lancaster, Tuscaloosa Academy, Sr., 6-1, 210

RB: Austin Crittenden, Highland Home, Sr., 5-9, 210

RB: Brendan Hall, Geneva Co., Sr., 5-10, 188

RB: Legion McCrary, Pisgah, Sr., 5-10, 155

WR: Chris Clemons, Winston Co., Sr., 5-10, 165

WR: Tae Martin, Reeltown, Sr., 5-11, 170

WR: Kena Rego, Tuscaloosa Academy, Jr., 5-11, 170

OL: Bowman Brumbeloe, Reeltown, Sr., 6-1, 310

OL: Kain Campbell, Cottonwood, Sr., 6-2, 265

OL: Haston Crawford, Tuscaloosa Academy, Sr., 6-5, 295

OL: Bryant Owens, Falkville, Sr., 6-3, 250

OL: Wyatt Sandlin, Sulligent, Sr., 6-3, 230

K: Jorge Cantellano, Coosa Christian, So., 5-7, 165

Defense

DL: Cameron Aderholt, Winston Co., Jr., 5-11, 185

DL: Ty Booker, Cottonwood, So., 6-1, 193

DL: Baylor Clayton, Reeltown, Sr., 6-4, 240

DL: CJ May, Highland Home, Sr., 6-4, 230

LB: Ford Beeker, Tuscaloosa Academy, Sr., 6-1, 215

LB: JJ Faulk, Highland Home, Sr., 6-4, 225

LB: Grayson Gulde, Vincent, Sr., 5-9, 195

LB: Clete O'Bryant, Coosa Christian, Sr., 5-11, 195

DB: Tyler Chaney, Highland Home, Sr., 5-8, 170

DB: Haigen Gann, Sulligent, Sr., 6-2, 185

DB: Eli Harris, Falkville, Jr., 5-10, 170

DB: TaMyus Pugh, Clarke Co., Sr., 5-8, 140

P: Paxton Tarver, Decatur Heritage, Sr., 6-0, 170

Athlete

Luke Gilbert, Pisgah, Sr., 6-2, 200

Jayden McNabb, Goshen, Sr., 5-10, 205

Jaden Sparks, Pleasant Valley, Jr., 5-10, 180

JohnWil Spruiel, Sulligent, So., 6-0, 185

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Ja'markius Smith, Reeltown, So., 6-2, 170

RB: King Campbell, Cottonwood, So., 6-1, 190

RB: Traylen Roberts, Reeltown, So., 5-10, 175

RB: Ronald Wilder Jr., Greene Co., Jr., 6-2, 208

WR: Ellis Hamiter, Tuscaloosa Academy, Sr., 5-11, 175

WR: Hunter Sparks, Pleasant Valley, Sr., 6-0, 170

WR: Landon Watkins, Pisgah, Jr., 5-8, 170

OL: Johnathan Bowling, Decatur Heritage, So., 5-11, 235

OL: Dylan Burks, Cottonwood, Sr., 6-0, 247

OL: Jamariion Govan, Ariton, Sr., 6-2, 260

OL: JJ Williams, Pisgah, Sr., 5-10, 240

OL: Brock Yeager, Winston Co., Sr., 6-4, 250

K: Yonathan Cobon, Lanett, Sr., 5-9, 150

Defense

DL: Rhodes Baker, Pike Liberal Arts, Sr., 6-4, 230

DL: Gabe Jones, Ariton, Jr., 6-1, 265

DL: Cade Mickler, Coosa Christian, Jr., 6-1, 210

DL: Zephaniah Phillips, LaFayette, Sr., 5-10, 165

LB: Aly Bakr, Cottonwood, Sr., 6-0, 195

LB: Landon Chandler, Goshen, Sr., 5-10, 180

LB: Finn Henderson, Reeltown, Sr., 6-3, 210

LB: Austin Norman, Highland Home, Sr., 5-9, 185

DB: Colson Love, Providence Christian, Jr., 5-9, 160

DB: Daniel Taylor Jr., Decatur Heritage, So., 5-8, 170

DB: Mills Turnipseed, Tuscaloosa Academy, Sr., 6-0, 175

DB: Kaden Tuttle, Isabella, Jr., 6-0, 175

P: Craig Pittman, Providence Christian, Jr., 5-9, 175

Athlete

Ethan Henson, Clarke Co., Sr., 6-2, 200

Braxton Salster, Pleasant Valley, So., 6-4, 190

Azariel Todd, Houston Co., Sr., 5-11, 204

Matt Williams, Cold Springs, Sr., 6-0, 203

HONORABLE MENTION

QB: Braylon Morris, Cottonwood, Sr., 6-1, 185

QB: TJ Washington, Highland Home, Sr., 5-7, 170

RB: Savarius Evans, Decatur Heritage, So., 5-10, 211

RB: Dalton Jordan, Pike Liberal Arts, Sr., 5-10, 175

OL: Alton Clark, Clarke Co., Sr., 6-1, 277

K: Ezra Burney, Decatur Heritage, Sr., 6-0, 185

DL: Houston Jackson, Falkville, Jr., 5-7, 190

LB: Landon Kelley, Winston Co., Sr., 6-0, 185

LB: Noah Johnson, Pleasant Valley, Sr., 6-1, 195

DB: Cooper Dougal, Pleasant Valley, So., 5-6, 130

DB: Kylen Johnson, Coosa Christian, Fr., 5-9, 160

ATH: Nate Crooms, Bayshore Christian, Sr., 6-2, 218

ATH: Kane Robison, Sand Rock, Sr., 6-2, 230

COACH OF THE YEAR

Caleb Simmons, Winston Co.

CLASS 1A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Ziquayvion Jackson, McKenzie, Jr., 6-1, 185

RB: Alvin Henderson, Elba, Sr., 5-10, 203

RB: Lake Norris, Berry, Jr., 5-10, 194

RB: Jaquez Wilkes, Wadley, Jr., 6-4, 219

WR: Kyle Boice, Billingsley, Jr., 6-1, 165

WR: Elijah McMeans, Florala, Sr., 6-2, 180

WR: Jaquan Reeder, Hackleburg, Sr., 6-0, 165

OL: Emmanuel Cooks, Elba, Sr., 6-4, 290

OL: Nate Finch, Pickens Co., Sr., 6-2, 285

OL: Holt Hendry, Millry, Sr., 6-1, 230

OL: Noah Morrison, Berry, Sr., 5-11, 200

OL: Jacob Welsh, Spring Garden, Sr., 6-7, 255

K: Bruce Downey, Donoho, Jr., 6-3, 185

Defense

DL: Brody Anderson, Lynn, Jr., 6-0, 185

DL: Jabari Burns, Wadley, Jr., 5-9, 220

DL: Tim Parnell, Leroy, Jr., 5-8, 245

DL: Von Woods, Maplesville, So., 6-0, 190

LB: Cayden Atkins, Elba, Sr., 6-2, 245

LB: Fred Curry, Georgiana, Sr., 5-10, 200

LB: Hayes Farrell, Donoho, Sr., 6-5, 212

LB: Sawyer Sullivan, Leroy, Jr., 5-9, 195

DB: KeWilliam Cook, Autauga Academy, Jr., 6-1, 185

DB: Timothy Kelley, Sweet Water, Sr., 6-3, 210

DB: Cooper Layton, Brantley, Sr., 6-1, 178

DB: Ace Norris, Berry, Sr., 6-1, 190

P: Kai Cleckler, Donoho, Sr., 6-3, 200

Athlete

Keilyn Edwards, Linden, Sr., 5-11, 160

Braylen Roberts, Lynn, Sr., 6-4, 230

Frisco Robertson, Wadley, Jr., 5-11, 170

John Welsh, Spring Garden, Sr., 6-3, 210

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

QB: Jayden Parks, Brantley, Sr., 6-0, 152

RB: Connor Bates, Spring Garden, Sr., 5-10, 185

RB: Alex Baty, Gaylesville, Sr., 6-0, 215

RB: Cortavion Lynch, Wadley, Jr., 5-8, 170

WR: Jahmarren Jackson, McKenzie, Sr., 6-6, 195

WR: Kaveon Miles, Georgiana, Sr., 6-2, 170

WR: JQuan Stewart, Millry, Sr., 5-10, 160

OL: Brayden Johnson, Donoho, Sr., 6-4, 235

OL: Kadan Ponder, Winterboro, Sr., 6-2, 295

OL: Julian Scott, Lynn, Sr., 5-11, 190

OL: Daniel Stidham, Hackleburg, Sr., 6-1, 235

OL: Kade Watkins, Hubbertville, Sr., 6-1, 260

Defense

DL: Tyshaun Jacobs, Linden, Sr., 5-11, 300

DL: Logan Murr, Wadley, Sr., 5-11, 175

DL: Grey Simpson, Spring Garden, Sr., 6-1, 175

DL: Jaden Stallworth, Georgiana, Sr., 6-2, 235

LB: Gabe Beck, Sweet Water, Sr., 6-0, 180

LB: Chip Crowe, Lynn, So., 6-2, 210

LB: Landon Doggette, Millry, Sr., 6-4, 220

LB: Kameron Seamon, Autauga Academy, Jr., 5-11, 185

DB: Noah Barber, Spring Garden, Sr., 5-10, 175

DB: Michael Billups, Pickens Co., Jr., 6-1, 175

DB: Rayshon Coleman, Florala, Sr., 6-0, 190

DB: Alex Tant, Holy Spirit, Sr., 5-9, 145

P: Willie Windham, Pickens Co., Sr., 5-10, 170

Athlete

Aidan Abbott, Maplesville, Jr., 6-2, 195

Isaiah Brown, Linden, So., 5-11, 170

Ethan Carr, Sweet Water, So., 5-9, 175

Kaden Dyson, Addison, Sr., 5-8, 160

Ty Taylor, Wadley, Sr., 5-10, 188

HONORABLE MENTION

QB: Blaise Vickery, Hackleburg, Sr., 6-2, 225

QB: Jackson Waite, Millry, Sr., 6-2, 198

RB: Ja'Kavien Collins, Leroy, Jr., 5-11, 184

RB: Kaden Cotton, Billingsley, Jr., 5-7, 180

WR: Damien Dickerson, Autauga Academy, Jr., 5-9, 168

WR: Jonah Marshall, Sumiton Christian, Sr., 6-1, 140

OL: Andrew Cooper, Appalachian, Sr., 6-7, 260

OL: TJ Hilliard, Brantley, So., 6-4, 268

DL: Luke Dolby, Autauga Academy, Sr., 6-3, 297

LB: Luke Brewer, Ragland, So., 6-0, 210

LB: Bradley Norman, Florala, Sr., 5-10, 185

DB: Braylan McMullan, Waterloo, Sr., 5-9, 130

ATH: Preston Nippers, Shoals Christian, Sr., 5-11, 165

ATH: Pearce Yeargan, Maplesville, Jr., 6-0, 160

COACH OF THE YEAR

Shenan Motley, Wadley

AISA

ALL-STATE

Offense

QB: Gerrell Perry, Banks Academy, Sr., 5-11, 215

RB: Julian Curry, Wilcox Academy, Jr., 5-9, 165

RB: Matthew Mize, Patrician, Sr., 6-0, 175

RB: Cason Sexton, Southern Academy, Jr., 5-7, 160

WR: Jayden Buckhannon, Abbeville Christian, Jr., 5-11, 160

WR: Speedie Pernell, Morgan Academy, Jr., 5-8, 140

WR: Desmond Watson, Banks Academy, Sr., 6-0, 165

OL: Spencer Newman, Chambers Academy, Jr., 6-4, 320

OL: Reid Owen, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 225

OL: Eli Whorton, Chambers Academy, Jr., 6-1, 220

OL: Hayes Turner, South Choctaw Academy, Sr., 5-10, 220

OL: Asher Young, Fort Dale Academy, Sr., 6-0, 220

Defense

DL: Zack Azar, Lowndes Academy, Sr., 6-8, 200

DL: Jackson Boykin, South Choctaw Academy, Sr., 6-1, 205

DL: Ben Knowles, South Choctaw Academy, Jr., 5-11, 215

DL: Ashton Yelder, Lowndes Academy, Sr., 6-3, 225

LB: Jackson Black, Fort Dale Academy, Jr., 5-11, 220

LB: Kamden Fuller, South Choctaw Academy, So., 5-6, 180

LB: Lewis Prewitt, Southern Academy, Jr., 5-8, 165

LB: Parker Shaw, Edgewood, Sr., 6-1, 210

DB: Aiden Anglin, Chambers Academy, Sr., 5-10, 150

DB: Jakari Cheatham, Sparta, Jr., 5-8, 150

DB: Grayson Jones, Edgewood, Jr., 5-11, 165

DB: Dawson Sikes, South Choctaw Academy, So., 5-9, 165

P: Turner Jordan, Wilcox Academy, Sr., 6-1, 170

Athlete

Kade Carroll, South Choctaw Academy, So., 6-1, 165

Watters Box, Lowndes Academy, Sr., 6-1, 175

Remington Faile, Patrician, Jr., 6-1, 200

Luke Tarver, Chambers Academy, Sr., 5-10, 175

Brock Whitt, Edgewood, Jr., 6-4, 230

HONORABLE MENTION

QB: Landon Hand, Chambers Academy, Jr., 5-8, 150

RB: Garrett Presley, Monroe Academy, Sr., 5-9, 225

OL: Caine McLaughlin, Morgan Academy, Jr., 6-0, 230

OL: Cayden Powell, Monroe Academy, Sr., 6-2, 285

DL: Jackson Hudson, Edgewood, Jr., 5-11, 190

LB: Crawford Dansby, Lowndes Academy, Jr., 5-9, 170

P: Kemper Waters, Fort Dale Academy, Jr., 6-2, 180

COACH OF THE YEAR

Stacy Luker, South Choctaw Academy