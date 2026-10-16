Spartans run away with shutout win

1 of 48
Mountain Brook running back Beau Payne (21) runs with the ball during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
2 of 48
Mountain Brook captains Henry Slaughter (69) and Skip Stuermann (29) before the coin toss before a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
3 of 48
Mountain Brook quarterback Preut James (10) finds the endzone during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
4 of 48
Mountain Brook quarterback Pruet James (10) hands off to running back Beau Payne (21) during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
5 of 48
Mountain Brook wide reciever Brock Wilkinson (14) gets tackled out of bounds during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
6 of 48
Mountain Brook running back Bean Payne (21) looks to get up field during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
7 of 48
Chelsea quarterback Logan Strunk (8) runs with the ball during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
8 of 48
Chelsea quarterback Zayen Calloway (16) runs with the ball during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
9 of 48
Chelsea huddles up during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
10 of 48
A squadron of Spartans throw back the Chelsea ball carrier during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
11 of 48
Mountain Brook quarter back Pruet James (10) throws a pass while under pressure from Chelsea linebacker Corbin Burton (44) during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
12 of 48
A Mountain Brook student does push ups after the Spartans score during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
13 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
14 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
15 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
16 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
17 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
18 of 48
The Chelsea Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
19 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
20 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
21 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
22 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
23 of 48
Mountain Brook waits for the play call during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
24 of 48
Mountain Brook quarterback Pruet James (10) thows a pass during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
25 of 48
Mountain Brook running back Bean Payne (21) fights for more yards during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
26 of 48
Mountain Brook running back Jack DeMidicis (37) runs with the ball during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
27 of 48
Mountain Brook and Chelsea get ready for the snap during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
28 of 48
Chelsea head coach Tad Niblett and Mountain Brook head coach Chris Yeager talk after a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
29 of 48
Mountain Brook head coach Chris Yeager talks to his team after a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
30 of 48
Mountain Brook running back Bean Payne (21) scores a touchdown during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
31 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
32 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
33 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
34 of 48
The Mountain Brook Marching Band performs during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
35 of 48
Mountain Brook tight end Bennett Jordan (81) dives for the pylon, but comes up just short of the endzone during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
36 of 48
Chelsea quarterback Logan Stunk (8) hands off to running back Wyatt Wright (2) during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
37 of 48
Mountain Brook tight end Wallace Hunter (88) scores a touchdown during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
38 of 48
Mountain Brook tight end Wallace Hunter (88) catches a pass during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
39 of 48
Mountain Brook running back Bean Payne (21) fights through a tackle during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
40 of 48
Mountain Brook kicker William Russ (25) kicks a field goal during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
41 of 48
Mountain Brook quarterback Pruet James (10) runs with the ball during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
42 of 48
Mountain Brook defensive lineman Alex Long (15) looks for the ball carrier during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
43 of 48
Mountain Brook defensive back Luke Carroll (17) breaks up a pass during a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
44 of 48
Chelsea captains Logan Strunk (8), Lane Cox (57), River Hill (8) and Cristian Madrid (52) before the coin toss before a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
45 of 48
Mountain Brook head coach Chris Yeager before a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
46 of 48
Chelsea head coach Tad Niblett before a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
47 of 48
Chelsea huddles up before a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
48 of 48
Mountain Brook huddles up after a game between Chelsea and Mountain Brook on Friday, Oct. 16, 2026, at Spartan Stadium in Mountain Brook. Photo by Richard Force.
Mountain Brook High School’s football team beat Chelsea 41-0 on Friday night in Class 5A, Region 4 play.
Mountain Brook ran for 314 yards, with Beau Payne gaining 206 of them on 26 carries, while the Spartans defense held Chelsea to 108 total yards.
Mountain Brook led 7-0 after one quarter before scoring 20 points in the second.
“The thing that’s encouraging to me is our best game is still out there for us. We did not play our best game,” Mountain Brook head coach Chris Yeager said.
Pruet James scored on a 3-yard touchdown run to make it 7-0 with 9:16 left in the first quarter. Chelsea’s first drive reached the Mountain Brook 42-yard line but stalled on third down, and the Spartans drove to the Chelsea 2 as the quarter ended.
After a penalty, William Russ kicked a 22-yard field goal to open the second quarter, and James threw an 8-yard touchdown pass to Wallace Hunter to make it 17-0. Russ added a 27-yard field goal, and Payne scored on a 2-yard touchdown run with 1:26 left in the half to make it 27-0.
Payne’s 1-yard touchdown run, set up by a punt return, made it 34-0 in the third quarter. Jack DeMedicis capped the scoring with a 7-yard touchdown run early in the fourth quarter.
James completed 6 of 8 passes for 53 yards, and Caden Bryant added two completions on two attempts for 28 yards. Brock Wilkinson caught four passes for 41 yards. Chelsea crossed midfield only twice, on its first and last possessions, and finished with five first downs while going 1 for 11 on third down.
Yeager credited a team effort up front for the running game.
“It’s seven guys that are interconnected,” Yeager said. “And of those seven, if one is off, it doesn’t work.”
He was just as complimentary of the defense.
“They love running to the ball. They love getting tackles. You know, they just love playing with one another,” Yeager said.
Chelsea converted just one of its four fourth-down attempts against a defense coordinated by Shane Stearns, and Yeager had praise for him and his staff.
“Coach Stearns and his staff have done such an awesome job over there getting those guys just trained up and ready to go,” Yeager said.
Mountain Brook improved to 6-3 overall and 4-2 in Region 4, and hosts Pelham next Thursday in a vital game. With Ramsay losing on Friday, Homewood locked up the region title, while Ramsay, Mountain Brook, Helena and Pelham will be searching for the final three playoff spots next week. Chelsea fell to 0-8 overall and 0-6 in the region, and hosts Chilton County.
Thank you to Gunn Dermatology for sponsoring our coverage of Mountain Brook football this season. Visit their two locations in Mountain Brook.
XO Stats contributed to this report.