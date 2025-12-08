PHOTOS: Spartans basketball knocks off Homewood

1 of 59
Mountain Brook guard Braden Little (33) dribbles against Homewood forward Fletch Smith (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Jace Harden (12) shoots the ball against Mountain Brook guard Parker Wright (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Daniel Vinson (10) guards during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook head coach Tyler Davis observes during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook head coach Tyler Davis watches from the sidelines during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard John Stephenson (0) and Homewood guard Quincy McGhee (15) scramble for the loose ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook students react to a three pointer during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood forward Hayes Decoudres (11) fights for the ball against Mountain Brook center Rocco Gray (55) and Mountain Brook guard JD Oliphant (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Kam Foster (23) drives to the basket against Mountain Brook guard Maddox Brown (21) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook center Hill McCluney (32) grabs a rebound during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard John Stephenson (0) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard John Stephenson (0) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Miller Lee (20) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) shoots the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) drives to the basket against Homewood guard Josiah Batson (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Mac Couvillion (11) shoots against Homewood forward Marcus McGee (20) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) guards Homewood guard Davis Lee (30) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook center Hill McCluney (32) shoots against Homewood forward Hayes Decoudres (11) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Miller Lee (20) guards the inbound pass by Homewood guard Josiah Batson (5) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Trey Davis (1) dribbles against Homewood guard Daniel Vinson (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Andrew Johnson (4) dribbles past Homewood guard Davis Lee (30) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guards Jace Harden (12) and Josiah Batson (5) struggle for the rebound during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Maddox Brown (21) dribbles past Homewood forward Fletch Smith (22) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard JD Oliphant (5) dribbles against Homewood forward James Kellen (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) dribbles against Homewood forward Hayes Decoudres (11) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Trey Davis (1) shoots against Homewood forward Marcus McGee (20) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Braden Little (33) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook center Hill McCluney (32) shoots over Homewood guard Kaleb Carson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood forward James Kellen (25) collides with Mountain Brook forward Miller Lee (20) and Mountain Brook center Hill McCluney (32) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles the ball against Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Kate Maple (10) grabs a rebound over Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Kate Bakken (25) dribbles the ball against Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Kate Bakken (25) guards a player during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) looks for a teammate during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Avery Davis (3) dribbles against Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Lindsey Dean (33) fights for the ball with Homewood guard Imani Elliott (1) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Clarkie Wilkinson (1) dribbles against Homewood guard Kate Maple (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Lindsey Dean (33) shoots the ball against Homewood forward Willa Sheehan (2) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Kate Bakken (25) dribbles past Homewood guard Kate Maple (10) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood forward Lane Crowe (24) blocks a shot by Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood guard Embry McGarrah (11) attempts to block a jumper by Mountain Brook forward Madeline Walter (15) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Madeline Walter (15) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Lindsey Dean (33) shoots a free throw during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Avery Davis (3) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook guard Alexa Nelson (10) dribbles the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Homewood forward Lane Crowe (24) passes the ball during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook forward Annabelle Avery (32) dribbles against Homewood forward Lane Crowe (24) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School.
Mountain Brook head coach Sara Price reacts during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5,
Homewood guard Embry McGarrah (11) dribbles against Mountain Brook guard Kate Bakken (25) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Homewood guard Imani Elliott (1) dribbles against Mountain Brook guard Avery Davis (3) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Homewood forward Lane Crowe (24) dribbles against Mountain Brook forward Madeline Walter (15) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Homewood guard Devyn Hudson (23) dribbles against Mountain Brook guard Avery Davis (3) during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Mountain Brook head coach Sara Price observes from the team bench during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
Mountain Brook head coach Tyler Davis observes during a game between Homewood and Mountain Brook on Fri, Dec. 5, 2025, at Spartan Arena at Mountain Brook High School. Photo by David Leong.
The Mountain Brook High School basketball teams hosted Homewood last Friday.
The girls posted a 53-37 win over the Lady Patriots. Avery Davis, Kate Bakken and Maddie Walter all posted 12 points in the contest. Davis and Bakken each had three assists, while Walter had seven rebounds. Clarkie Wilkinson posted a stat line of nine points, three assists and three steals. Annabelle Avery had six points, four boards and three steals.
Mountain Brook's boys earned a 68-40 win. Trey Davis led the way with 16 points and four assists. Braden Little joined him in double figures with 10 points and three steals. Parker Wright and Hill McCluney each added eight points, with McCluney also posting six rebounds and three steals.
Here are some photos from both games.
Check out the December edition of Village Living for a look at each team's outlook for the 2025-26 season.