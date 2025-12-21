Rocco Gray makes ASWA all-state team

The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.

Mountain Brook's Rocco Gray made the list, as the offensive lineman earned a spot on the first team.

Gray started 37 games in his Spartans career, playing center, guard, tackle and tight end for the Mountain Brook offense as needed. He allowed just two sacks in the 13 games he played this fall.

Here is the full Class 6A list:

CLASS 6A

FIRST-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185

      RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210

      RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170

      RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200

      WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185

      WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210

      WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175

      OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284

      OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235

      OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225

      OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275

      OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285

      K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160

Defense

      DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235

      DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275

      DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265

      DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285

      LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200

      LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210

      LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215

      LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210

      DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185

      DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175

      DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200

      DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165

      P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185

Athlete

      JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215

      Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182

      Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170

      Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190

SECOND-TEAM ALL-STATE

Offense

      QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180

      RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160

      RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180

      RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185

      WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180

      WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175

      WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170

      OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285

      OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298

      OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285

      OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318

      OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250

      K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155

Defense

      DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230

      DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315

      DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225

      DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285

      LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236

      LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195

      LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215

      LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195

      DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180

      DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170

      DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185

      DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185

      P: None.

Athlete

      BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170

      Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185

      Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175

      Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175

      Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160

HONORABLE MENTION

      QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190

      QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183

      RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190

      RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185

      WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175

      WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175

      OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285

      OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275

      DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240

      DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270

      LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190

      LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170

      DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175

      DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190

      ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175

      ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185

COACH OF THE YEAR

      Scott Basden, Muscle Shoals