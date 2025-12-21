Rocco Gray makes ASWA all-state team

A game between Pell City and Mountain Brook High Schools on Friday, September 12th, 2025, at Alumni Stadium. Photo by James Nicholas
Mountain Brook center Rocco Gray blocks the Pell City defenders return during a game between Pell City and Mountain Brook High Schools on Friday, September 12th, 2025, at Alumni Stadium. Photo by James Nicholas.
The Alabama Sports Writers Association released its all-state football team Saturday morning, recognizing the top high school players across the state in the 2025 season.
Mountain Brook's Rocco Gray made the list, as the offensive lineman earned a spot on the first team.
Gray started 37 games in his Spartans career, playing center, guard, tackle and tight end for the Mountain Brook offense as needed. He allowed just two sacks in the 13 games he played this fall.
Here is the full Class 6A list:
CLASS 6A
FIRST-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Brock Bradley, Spain Park, Sr., 6-0, 185
RB: Kendrick Able Jr., Theodore, Jr., 5-10, 210
RB: Damarrian Barnes, Stanhope Elmore, Jr., 5-10, 170
RB: Joshua Woods, Clay-Chalkville, Sr., 5-9, 200
WR: Corey Barber Jr., Clay-Chalkville, Sr., 6-1, 185
WR: Cederian Morgan, Benjamin Russell, Sr., 6-4, 210
WR: Deshawn Spencer, Saraland, Sr., 6-0, 175
OL: Grant Bailey, Jasper, Sr., 6-3, 284
OL: Nolan Carroll, Hartselle, Sr., 6-0, 235
OL: Rocco Gray, Mountain Brook, Sr., 6-2, 225
OL: JT Jones, Clay-Chalkville, Sr., 6-3, 275
OL: Hudson Reed, Spain Park, Sr., 6-5, 285
K: Joseph Del Toro, Clay-Chalkville, Sr., 5-8, 160
Defense
DL: Cortez Carr, Jr., Buckhorn, So., 6-2, 235
DL: Ka'Mhariyan Johnson, Muscle Shoals, Sr., 6-5, 275
DL: Anthony Jones Jr., St. Paul's, Sr., 6-4, 265
DL: Colton McIntyre, Clay-Chalkville, Jr., 6-0, 285
LB: Hayden Gray, Hartselle, Sr., 5-11, 200
LB: Miles Khatri, Pike Road, Sr., 6-1, 210
LB: Braylon Outlaw, Pike Road, Sr., 6-1, 215
LB: Ayindae Pugh, Saraland, Sr., 6-1, 210
DB: Keivay Foster, Muscle Shoals, Sr., 6-4, 185
DB: Zyan Gibson, Gadsden City, Sr., 6-1, 175
DB: Cole Miles, Hartselle, Sr., 6-1, 200
DB: Christian Pritchard, Muscle Shoals, Jr., 5-9, 165
P: Hayden Chambers, Fort Payne, Sr., 6-2, 185
Athlete
JJ Bush, Theodore, Sr., 6-3, 215
Aaron Frye, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 182
Jordan Holmes, Pike Road, Sr., 5-10, 170
Jamison Roberts, Saraland, Jr., 6-3, 190
SECOND-TEAM ALL-STATE
Offense
QB: Kaleb Carson, Homewood, Sr., 6-0, 180
RB: Derrion Lewis, Jackson-Olin, Jr., 5-7, 160
RB: Micah Pledger, Jasper, Sr., 5-9, 180
RB: Anthony Robinson, Hueytown, Sr., 5-9, 185
WR: Marcus Arnold, Pelham, Jr., 6-0, 180
WR: Tomon Felton, Homewood, Sr., 6-2, 175
WR: Jay'lin Taylor, Oxford, Sr., 5-11, 170
OL: Christian Bennett, Clay-Chalkville, So., 6-4, 285
OL: Rance Brown, Southside-Gadsden, Jr., 6-7, 298
OL: Daniel Burns, Benjamin Russell, Sr., 6-3, 285
OL: Luke England, Baldwin Co., Sr., 6-9, 318
OL: Kameron Scarver, Parker, Jr., 6-4, 250
K: Patton Moore, Buckhorn, Fr., 6-1, 155
Defense
DL: Keegan Horn, Hueytown, Sr., 6-3, 230
DL: Kaydence Houston, Muscle Shoals, Jr., 6-4, 315
DL: Robert Taylor III, Parker, Jr., 6-2, 225
DL: Davon Young, Theodore, Sr., 6-6, 285
LB: Isaiah Brown, Clay-Chalkville, Jr., 6-1, 236
LB: Chris Butler, Gadsden City, Sr., 5-11, 195
LB: Landon Everett, Gulf Shores, Sr., 6-0, 215
LB: Jonathan Roberto, Helena, Jr., 6-0, 195
DB: Alijah Johnson, Benjamin Russell, Sr., 5-10, 180
DB: Elijah Malone, Gulf Shores, Jr., 5-10, 170
DB: Ty Sims, Gadsden City, Sr., 5-10, 185
DB: Xavier Starks, Clay-Chalkville, Sr., 6-0, 185
P: None.
Athlete
BJ Bedgood, Benjamin Russell, Sr., 6-0, 170
Justin Bonner, Spanish Fort, Sr., 5-11, 185
Carter Davis, Gulf Shores, Jr., 6-0, 175
Cain Falciani, Hartselle, Sr., 5-10, 175
Bryson Riggins, Russell Co., Sr., 5-8, 160
HONORABLE MENTION
QB: Kingston Preyear, Benjamin Russell, So., 6-2, 190
QB: Dylan Reese, Parker, Sr., 6-0, 183
RB: LaMarrion Gooden, Bessemer City, Jr., 5-9, 190
RB: Chris Lucas, Russell Co., Sr., 6-0, 185
WR: Quentrell Jackson, Hueytown, Sr., 5-11, 175
WR: Kena Rego, Spain Park, Sr., 5-10, 175
OL: Grayson Hester, Fort Payne, Jr., 6-3, 285
OL: Caedon Lollar, Theodore, Sr., 6-2, 275
DL: Mason Chandler, Fort Payne, Sr., 6-3, 240
DL: Gabe Ervin, Gulf Shores, So., 6-1, 270
LB: Jesse Christensen, Stanhope Elmore, Sr., 5-9, 190
LB: Walter Myrick, Wetumpka, Sr., 5-10, 170
DB: Tate Burdeshaw, Homewood, So., 6-1, 175
DB: Chris Hutson, Hartselle, Sr., 5-10, 190
ATH: Anthony Dixon, Central-Tuscaloosa, Jr., 6-0, 175
ATH: Quentin Lewis, Russell Co., Jr., 6-3, 185
COACH OF THE YEAR
Scott Basden, Muscle Shoals