This week in Spartans athletics: April 13-18

× Expand This week in Mountain Brook Athletics.

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

Boys golf at Bucs Classic

JV baseball at Metro Tournament

Boys and girls tennis sectionals

9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Tuesday

JV baseball at Metro Tournament

Boys and girls tennis sectionals

9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Varsity softball at McAdory — 4:30 p.m.

Varsity baseball vs. Jasper — 5 p.m.

JV boys soccer at Albertville — 5:30 p.m.

Varsity boys soccer at Albertville — 7 p.m.

Wednesday

JV baseball at Metro Tournament

Boys and girls tennis sectionals

9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Softball vs. St. Clair County — 4:30 p.m.

Thursday

JV baseball at Metro Tournament

Boys and girls tennis sectionals

Girls golf at Hewitt-Trussville Invite

JV outdoor track championships

9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Varsity baseball at Gardendale — 5 p.m.

JV girls soccer at Hoover — 5 p.m.

Friday

JV baseball at Metro Tournament

Boys and girls tennis sectionals

Varsity outdoor track at Hewitt-Trussville Husky Invite

9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Saturday