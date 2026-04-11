This week in Spartans athletics: April 13-18

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This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Boys golf at Bucs Classic
- JV baseball at Metro Tournament
- Boys and girls tennis sectionals
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
Tuesday
- JV baseball at Metro Tournament
- Boys and girls tennis sectionals
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
- Varsity softball at McAdory — 4:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Jasper — 5 p.m.
- JV boys soccer at Albertville — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Albertville — 7 p.m.
Wednesday
- JV baseball at Metro Tournament
- Boys and girls tennis sectionals
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
- Softball vs. St. Clair County — 4:30 p.m.
Thursday
- JV baseball at Metro Tournament
- Boys and girls tennis sectionals
- Girls golf at Hewitt-Trussville Invite
- JV outdoor track championships
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
- Varsity baseball at Gardendale — 5 p.m.
- JV girls soccer at Hoover — 5 p.m.
Friday
- JV baseball at Metro Tournament
- Boys and girls tennis sectionals
- Varsity outdoor track at Hewitt-Trussville Husky Invite
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
Saturday
- JV baseball at Metro Tournament
- 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.