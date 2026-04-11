This week in Spartans athletics: April 13-18

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Sports

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Bucs Classic
  • JV baseball at Metro Tournament
  • Boys and girls tennis sectionals
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Tuesday

  • JV baseball at Metro Tournament
  • Boys and girls tennis sectionals
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
  • Varsity softball at McAdory — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Jasper — 5 p.m.
  • JV boys soccer at Albertville — 5:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Albertville — 7 p.m.

Wednesday

  • JV baseball at Metro Tournament
  • Boys and girls tennis sectionals
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
  • Softball vs. St. Clair County — 4:30 p.m.

Thursday

  • JV baseball at Metro Tournament
  • Boys and girls tennis sectionals
  • Girls golf at Hewitt-Trussville Invite
  • JV outdoor track championships
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.
  • Varsity baseball at Gardendale — 5 p.m.
  • JV girls soccer at Hoover — 5 p.m.

Friday

  • JV baseball at Metro Tournament
  • Boys and girls tennis sectionals
  • Varsity outdoor track at Hewitt-Trussville Husky Invite
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.

Saturday

  • JV baseball at Metro Tournament
  • 9th grade baseball at Metro Tournament — 4 p.m.