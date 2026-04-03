This week in Spartans athletics: April 6-11

×
This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Boys golf at Black Warrior Classic - Tuscaloosa
- Boys and girls tennis at Spain Park
- 9th grade baseball vs. Spain Park — 4 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Black Warrior Classic - Tuscaloosa
- Boys golf at Oak Mountain Tournament - Timberline
- Boys and girls tennis vs. Huffman — 3:30 p.m.
- JV and varsity baseball at Pell City — 4 p.m.
- Softball vs. Woodlawn — 5 p.m.
- Varsity girls soccer at Northridge — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Northridge — 7 p.m.
Wednesday
- Boys tennis at Vestavia — 3:30 p.m.
- 9th grade boys soccer vs. Northridge — 5:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Northridge — 7 p.m.
Thursday
- Boys golf tournament at Burningtree
- Varsity boys soccer vs. Oxford — 5 p.m.
Friday
- Softball at Cullman Tournament
- Mountain Brook Invitational track meet — 4 p.m.
- JV baseball at Cullman — 4:30 p.m.
- Varsity baseball at Cullman — 6:30 p.m.
Saturday
- Softball at Cullman Tournament
- Mountain Brook Invitational track meet — 8 a.m.
- Varsity boys soccer at John Carroll — 10 a.m.