This week in Spartans athletics: Jan. 4-10

by

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Tuesday

  • JV boys basketball vs. Vestavia in arena — 4 p.m.
  • 9th grade boys basketball vs. Vestavia in HS gym — 5:30 p.m.
  • Varsity girls basketball vs. Vestavia in arena — 5:30 p.m.
  • Varsity boys basketball vs. Vestavia in arena — 7 p.m.

Wednesday

  • JV wrestling duals vs. Homewood in HS gym — 3:30 p.m.

Thursday

  • Wrestling duals at Spain Park

Friday 

  • Wrestling duals at Pelham
  • JV/varsity girls basketball at Huffman
  • JV/varsity boys basketball at Huffman