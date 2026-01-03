This week in Spartans athletics: Jan. 4-10

×
This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Tuesday
- JV boys basketball vs. Vestavia in arena — 4 p.m.
- 9th grade boys basketball vs. Vestavia in HS gym — 5:30 p.m.
- Varsity girls basketball vs. Vestavia in arena — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Vestavia in arena — 7 p.m.
Wednesday
- JV wrestling duals vs. Homewood in HS gym — 3:30 p.m.
Thursday
- Wrestling duals at Spain Park
Friday
- Wrestling duals at Pelham
- JV/varsity girls basketball at Huffman
- JV/varsity boys basketball at Huffman