This week in Spartans athletics: March 16-21

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Boys golf Bradley Johnson - Greystone & Oak Mountain Tournament
  • Girls golf MUSH Madness at Woodward Golf Club
  • Tennis vs. Shades Valley — 3:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Woodlawn — 4:30 p.m.
  • JV baseball at Spain Park — 5:30 p.m.

Tuesday

  • Boys golf Bradley Johnson - Greystone & Oak Mountain Tournament
  • Girls golf MUSH Madness at Woodward Golf Club
  • Boys golf at Oak Mountain
  • Junior high track meet
  • 9th grade baseball at Oak Mountain — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball at Woodlawn — 4:30 p.m.
  • JV and varsity softball at Leeds — 5 p.m.
  • JV boys soccer vs. Thompson — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Thompson — 7 p.m.

Wednesday

  • JV outdoor track meet @ Waldrop Stadium
  • JV and varsity softball at Pelham — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball at Woodlawn — 4:30 p.m.
  • JV baseball at Gardendale — 5 p.m.
  • Varsity girls soccer at Spain Park — 5:30 p.m.

Thursday

  • Varsity outdoor track at Fort Payne Border Challenge
  • Boys tennis at McCallie — 11 a.m.
  • 9th grade boys soccer vs. Vestavia — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Hewitt-Trussville — 5:30 p.m.
  • JV boys soccer vs. Vestavia — 6 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Vestavia — 7 p.m.

Friday 

  • Boys and girls tennis rotary tournament
  • 9th grade baseball vs. Oak Mountain — 4:30 p.m.

Saturday

  • Boys and girls tennis rotary tournament