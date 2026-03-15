This week in Spartans athletics: March 16-21

This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Boys golf Bradley Johnson - Greystone & Oak Mountain Tournament
- Girls golf MUSH Madness at Woodward Golf Club
- Tennis vs. Shades Valley — 3:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Woodlawn — 4:30 p.m.
- JV baseball at Spain Park — 5:30 p.m.
Tuesday
- Boys golf Bradley Johnson - Greystone & Oak Mountain Tournament
- Girls golf MUSH Madness at Woodward Golf Club
- Boys golf at Oak Mountain
- Junior high track meet
- 9th grade baseball at Oak Mountain — 4:30 p.m.
- Varsity baseball at Woodlawn — 4:30 p.m.
- JV and varsity softball at Leeds — 5 p.m.
- JV boys soccer vs. Thompson — 5 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Thompson — 7 p.m.
Wednesday
- JV outdoor track meet @ Waldrop Stadium
- JV and varsity softball at Pelham — 4:30 p.m.
- Varsity baseball at Woodlawn — 4:30 p.m.
- JV baseball at Gardendale — 5 p.m.
- Varsity girls soccer at Spain Park — 5:30 p.m.
Thursday
- Varsity outdoor track at Fort Payne Border Challenge
- Boys tennis at McCallie — 11 a.m.
- 9th grade boys soccer vs. Vestavia — 4:30 p.m.
- Varsity baseball vs. Hewitt-Trussville — 5:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Vestavia — 6 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Vestavia — 7 p.m.
Friday
- Boys and girls tennis rotary tournament
- 9th grade baseball vs. Oak Mountain — 4:30 p.m.
Saturday
- Boys and girls tennis rotary tournament