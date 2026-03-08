This week in Spartans athletics: March 9-14

by

Sports

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Boys golf at Dumbwaiter - Loxley
  • Girls golf - Hoover March Madness at Hoover CC
  • Varsity baseball vs. Pelham — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer vs. I3 Academy — 6 p.m.
  • JV baseball vs. Pelham — 7 p.m.

Tuesday

  • Boys golf at Dumbwaiter - Loxley
  • Girls golf - Hoover March Madness at Hoover CC
  • JV boys soccer at Briarwood — 4 p.m.
  • 9th grade baseball vs. Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
  • Varsity softball vs. McAdory — 4:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Briarwood — 7:30 p.m.

Wednesday

  • JV baseball at Hoover — 4:30 p.m.

Thursday

  • Boys golf Athens Tourney
  • JV outdoor track at Heardmont Park
  • Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
  • Boys and girls tennis vs. Homewood
  • Varsity softball vs. Huffman — 5 p.m.
  • JV girls soccer at Homewood — 5 p.m.
  • Varsity girls soccer at Homewood — 7 p.m.

Friday 

  • Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
  • 9th grade baseball vs. Hoover — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer vs. Stanhope Elmore High School — 5 p.m.
  • 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup — 5:30 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Stanhope Elmore High School — 7 p.m.

Saturday

  • Varsity outdoor track at Waldrop Stadium (Homewood Invite)
  • Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
  • 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup — 9 a.m.
  • JV baseball vs. Jasper — 11 a.m.