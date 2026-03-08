This week in Spartans athletics: March 9-14

×
This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Boys golf at Dumbwaiter - Loxley
- Girls golf - Hoover March Madness at Hoover CC
- Varsity baseball vs. Pelham — 4:30 p.m.
- JV boys soccer vs. I3 Academy — 6 p.m.
- JV baseball vs. Pelham — 7 p.m.
Tuesday
- Boys golf at Dumbwaiter - Loxley
- Girls golf - Hoover March Madness at Hoover CC
- JV boys soccer at Briarwood — 4 p.m.
- 9th grade baseball vs. Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
- Varsity softball vs. McAdory — 4:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Briarwood — 7:30 p.m.
Wednesday
- JV baseball at Hoover — 4:30 p.m.
Thursday
- Boys golf Athens Tourney
- JV outdoor track at Heardmont Park
- Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
- Boys and girls tennis vs. Homewood
- Varsity softball vs. Huffman — 5 p.m.
- JV girls soccer at Homewood — 5 p.m.
- Varsity girls soccer at Homewood — 7 p.m.
Friday
- Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
- 9th grade baseball vs. Hoover — 4:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Stanhope Elmore High School — 5 p.m.
- 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Stanhope Elmore High School — 7 p.m.
Saturday
- Varsity outdoor track at Waldrop Stadium (Homewood Invite)
- Varsity baseball at Battle of the Beach, Biloxi, MS
- 9th grade boys soccer - St. Patrick's Cup — 9 a.m.
- JV baseball vs. Jasper — 11 a.m.