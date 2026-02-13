This week in Spartans athletics: Feb. 16-21

by

Sports

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • 9th grade boys soccer at Madison City Stadium — 1 p.m.
  • JV boys soccer at Madison City Stadium — 3 p.m.
  • Varsity boys soccer at Madison City Stadium — 5 p.m.

Tuesday

  • Boys and girls tennis vs. Chelsea
  • JV girls soccer at Vestavia Hills — 4 p.m.

Wednesday

  • Varsity boys soccer at Chelsea — 5 p.m.
  • 9th grade boys soccer vs. Chelsea — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Chelsea — 7 p.m.
  • JV boys soccer vs. John Carroll — 7 p.m.

Thursday

  • Boys and girls tennis vs. Hartselle
  • Varsity outdoor track - Battle Royale — 3 p.m.
  • Varsity baseball at McAdory — 4 p.m.
  • Varsity softball vs. Vestavia — 4:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Chelsea — 5 p.m.
  • JV boys soccer vs. Chelsea — 5 p.m.
  • JV baseball at McAdory — 6:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Chelsea — 7 p.m.
  • JV boys soccer vs. John Carroll — 7 p.m.

Friday 

  • Varsity girls soccer Lakeshore Tourney — 3 p.m.
  • Softball at Vestavia — 3:45 p.m.
  • 9th grade baseball at Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
  • Varsity baseball vs. Parker — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer vs Chelsea — 5 p.m.
  • JV baseball vs. Parker — 6:30 p.m.
  • JV boys soccer vs. Hewitt-Trussville — 7 p.m.

Saturday

  • JV girls soccer at Lakeshore Tourney — 8 a.m.
  • Varsity softball at Vestavia — 9 a.m.
  • JV baseball vs. Hewitt-Trussville — 11 a.m.
  • Varsity boys soccer at Chelsea — 1 p.m.
  • Varsity boys soccer at Chelsea — 3 p.m.