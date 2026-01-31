This week in Spartans athletics: Feb. 2-7

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Varsity girls basketball vs. Clay-Chalkville — 4 p.m.
  • JV boys basketball vs. Clay-Chalkville — 4 p.m.
  • 9th grade boys basketball vs. Clay-Chalkville — 5:30 p.m.
  • Varsity boys basketball vs. Clay-Chalkville — 7 p.m.

Tuesday

  • Girls tennis at Montgomery Academy — 3 p.m.

Wednesday

  • JV boys basketball at Vestavia Hills — 4 p.m.
  • Varsity girls basketball at Vestavia Hills — 5:30 p.m.
  • Varsity boys basketball at Vestavia Hills — 7 p.m.

Thursday

  • Section wrestling tournaments
  • 9th grade boys soccer at Pelham tournament — noon
  • JV girls soccer vs. Vestavia Hills — 4:30 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Fultondale — 5 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Oak Mountain — 6:30 p.m.
  • JV boys soccer vs. Fultondale — 7 p.m.

Friday 

  • Section wrestling tournaments

Saturday

  • Section wrestling tournaments