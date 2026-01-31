This week in Spartans athletics: Feb. 2-7

×
This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Varsity girls basketball vs. Clay-Chalkville — 4 p.m.
- JV boys basketball vs. Clay-Chalkville — 4 p.m.
- 9th grade boys basketball vs. Clay-Chalkville — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball vs. Clay-Chalkville — 7 p.m.
Tuesday
- Girls tennis at Montgomery Academy — 3 p.m.
Wednesday
- JV boys basketball at Vestavia Hills — 4 p.m.
- Varsity girls basketball at Vestavia Hills — 5:30 p.m.
- Varsity boys basketball at Vestavia Hills — 7 p.m.
Thursday
- Section wrestling tournaments
- 9th grade boys soccer at Pelham tournament — noon
- JV girls soccer vs. Vestavia Hills — 4:30 p.m.
- Varsity boys soccer vs. Fultondale — 5 p.m.
- Varsity girls soccer vs. Oak Mountain — 6:30 p.m.
- JV boys soccer vs. Fultondale — 7 p.m.
Friday
- Section wrestling tournaments
Saturday
- Section wrestling tournaments