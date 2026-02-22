This week in Spartans athletics: Feb. 23-28

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Boys golf at David Miller Tournament Mobile 
  • Girls golf at Providence Christian Tournament at RTJ Highland Oaks Dothan
  • Boys and girls regional basketball tournaments
  • Varsity baseball at Hueytown — 4 p.m.
  • Varsity girls soccer vs Woodlawn — 5:30 p.m.
  • JV baseball at Hueytown — 6:30 p.m.
  • Varsity boys soccer vs. Woodlawn — 7 p.m.

Tuesday

  • Boys and girls regional basketball tournaments
  • 9th grade baseball at Hueytown — 4:30 p.m.
  • Varsity softball vs. Mortimer Jordan — 4:30 p.m.
  • JV boys soccer at Hoover — 5 p.m.
  • JV girls soccer vs. Hoover — 5 p.m.
  • Varsity boys soccer at Hoover — 7 p.m.
  • Varsity girls soccer vs. Hoover — 7 p.m.

Wednesday

  • Boys and girls regional basketball tournaments
  • JV baseball at Gardendale — 4:30 p.m.

Thursday

  • Boys and girls regional basketball tournaments
  • JV outdoor track meet
  • 9th grade boys soccer at Southside — 4 p.m.
  • JV boys soccer at Southside — 5:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Jasper — 5:30 p.m.

Friday 

  • Boys and girls regional basketball tournaments
  • Varsity outdoor track at Hewitt-Trussville
  • Boys and girls tennis vs. Hueytown
  • Varsity girls soccer vs Briarwood — 3 p.m.

Saturday

  • JV baseball at Hewitt-Trussville — 11 a.m.