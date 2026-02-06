This week in Spartans athletics: Feb. 9-14

×
This week in Mountain Brook Athletics.
Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:
Monday
- Varsity girls soccer at Chelsea — 6 p.m.
Tuesday
- 9th grade boys soccer at Spain Park — 5 p.m.
- Varsity girls basketball - area championship vs. semifinals winner — 5:30 p.m.
- Varsity boys soccer at Leeds — 6 p.m.
- JV boys soccer at Spain Park — 6:30 p.m.
Wednesday
- Boys and girls tennis vs. Hoover
- Varsity boys basketball - area championship vs. semifinals winner — 6 p.m.
Thursday
- JV and varsity girls tennis at Southern Shootout
- Boys and girls tennis vs. Hoover
- State wrestling tournament
- 9th grade boys soccer at Oak Mountain — 5 p.m.
- JV boys soccer at Oak Mountain — 6:30 p.m.
Friday
- State wrestling tournament
- Girls basketball sub-regional — 5:30 p.m.
Saturday
- State wrestling tournament
- Boys basketball sub-regional — 7 p.m.