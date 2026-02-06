This week in Spartans athletics: Feb. 9-14

by

Sports

Here's a look at what's happening this week in Mountain Brook High School athletics:

Monday

  • Varsity girls soccer at Chelsea — 6 p.m.

Tuesday

  • 9th grade boys soccer at Spain Park — 5 p.m.
  • Varsity girls basketball - area championship vs. semifinals winner — 5:30 p.m.
  • Varsity boys soccer at Leeds — 6 p.m.
  • JV boys soccer at Spain Park — 6:30 p.m.

Wednesday

  • Boys and girls tennis vs. Hoover
  • Varsity boys basketball - area championship vs. semifinals winner — 6 p.m.

Thursday

  • JV and varsity girls tennis at Southern Shootout
  • Boys and girls tennis vs. Hoover
  • State wrestling tournament
  • 9th grade boys soccer at Oak Mountain — 5 p.m.
  • JV boys soccer at Oak Mountain — 6:30 p.m.

Friday 

  • State wrestling tournament
  • Girls basketball sub-regional — 5:30 p.m.

Saturday

  • State wrestling tournament
  • Boys basketball sub-regional — 7 p.m.