Mountain Brook sophomores presented during Twilight Ball

From left: Anna Alton and Hill Weathers, Lib and Karon Staples, Mary Jackson and Ensley Darnall, Luci and Drue Miller. Photo courtesy of Kathleen Woodry.
The 2023 Twilight Ball was held April 22 at the Country Club of Birmingham for 148 sophomore Mountain Brook members and their escorts.
Following the presentation, the honorees and their guests enjoyed a seated dinner and danced to the music of DJ 4 Barrel Funk.
Lisa Bailey Designs and JAMM Entertainment transformed the Country Club of Birmingham’s East Room and entrance into a beautiful, spring garden inspired theme with twilight accents throughout. The emcee for the evening was Don Mosely.
Ensley Darnall served as chairwoman of this year’s event along with Tona Hitson and Drue Miller as co-chairs, Karon Staples as secretary and Hill Weathers as treasurer. Additional committee chairs who helped make the night a memorable one were Leigh Anne Nomberg and Beth Little, Janet Skinner and Monica Vinoski, Stacy Freeman, Kelley Caine, Melanie Gee and Meg Kerr, Emily Lassiter, Anna Comer and Kristin McPherson, Jennifer Gray and Melody Read, Ashley Shook, Kam Patton and Kathleen Woodry.
The presentees included the following:
- Margaret Anne Abele
- Alexandra Rhodes Acken
- Kaitlyn Grace Allemand
- Ruth Ann Armstrong
- Sarah Richardson Barlow
- Elizabeth Serene Bateh
- Lucy Elizabeth Beasley
- Mary Dyar Freeman Beatty
- Gracyn Lane Blalock
- Lila Cecile Bodnar
- Campbell Katherine Brewer
- Ann Carter Brown
- Elena Alice Bryant
- Martha Helen Burnette
- Marion Edwards Busby
- Katherine Hill Caine
- Ann Wright Carlson
- Ann-Harrison Scott Carr
- Bella Daye Christopher
- Riley Grace Clark
- Sydney Ann Clark
- Lily Grace Close
- Spencer Anne Cobbs
- Elizabeth Grace Coker
- Margaret Lula Jane Comer
- Mary Catherine Cone
- Caroline Cooper Cornes
- Caroline Love Crigger
- Anna Grayson Crowe
- Madilyn Jenice Crye
- Mary Carter Culpepper
- Elizabeth Gayle Cummings
- Mary Jackson Darnall
- Olivia Paige Dasher
- Emily Elizabeth Dean
- Madeleine Marie Dean
- Maya Elizabeth DeValk
- Meghan Maureen Donahue
- Kelcie Shea Dowling
- Mary James Doyle
- Jane Ferguson Earnhardt
- Mary Richard Elkus
- Sarena Rose Epstein
- Olivia Nunes Ferreira
- Cecilia Luckie Finch
- Ellen Alyse Frazier
- Madeleine Marie Freeman
- Mary Cates Freeman
- Karis Eliza Friedman
- Amelia Sizemore Fulton
- Mae Grace Gee
- Emma Louise Giordano
- Sophia Elizabeth Glenos
- Bella Rose Godwin
- Ann Royal Goodson
- Julia Frances Graves
- Lillie Caroline Gray
- Kennedy Grace Hamilton
- Addison Grace Hardee
- Ann Wesley Harrison
- Caroline Marie Harrison
- Olivia Jane Heaps
- Cameron Ophelia Hicks
- Margaret Hartwell Higgins
- Anne Hayden Hitson
- Emerson Grace Holloway
- Ann Park Holt
- Caroline Meador Huddleston
- Mary Clinton Hudson
- Olivia Childs Hussey
- Ann Monroe Jackson
- Polly Prytz Johnson
- Marie Claire Kampakis
- Ruth Ann Kearley
- Katherine Ryan Keplinger
- Anne Davidson Kerr
- Courtney Claire Koleszar
- Katherine Camille Lassiter
- Ann Elise Leonard
- Belle Holloway Lewis
- Regan Greta Lewis
- Langston Claire Lilly
- Sarah Herndon Little
- Caroline Clayton Livingston
- Jessica Francis Long
- Olivia Ann Long
- Addison René Lott
- Lily Ann Lott
- Alice Catherine Loveman
- Julianne Grace Malatesta
- Sarah Elizabeth Malone
- Sterling Ann McDonald
- Mary Helen McPherson
- Catherine Anne Meadows
- Elizabeth May Meadows
- Ella Bassett Meadows
- Lucille McGowin Miller
- Laine Anne Minich
- Charlotte Britton Monroe
- Eleanor Fontaine Montgomery
- Maclaine Strickland Montgomery
- Corinne Elizabeth Morrow
- Finley Margaret Mullins
- Mary Kate Nesmith
- Lillian Reese Nomberg
- Eva Mabel Noojin
- Carley Grace Northam
- Mary Caroline Odom
- Lily Catherine Padgett
- Vivian Faith Parker
- Ivey Elise Patton
- Elizabeth Drue Perkins
- Tiley von Gal Perrine
- Willow Rose Pierce
- Rhian Phillips Platt
- Virginia Hoke Poe
- Ann Everett Pruet
- Emily Anne Read
- Anne Ellen Reynolds
- Claire Hamilton Robinett
- Lauren Ashby Russell
- Lola Virginia Salter
- Amelia Taylor Samuels
- Brennan Claire Sanders
- Virginia Grace Scott
- Mallory Claire Shaver
- Brooke Elizabeth Shook
- Ann Everett Simon
- Margaret Ann Skinner
- Lily Katherine Sobera
- Laura Elizabeth Spann
- Mary Beverley Spann
- Elizabeth Ansel Staples
- Kathlyn Grace Stewart
- Mary Colin Stewart
- Rebecca Elizabeth Stewart
- Lucille Reese Thorstad
- Kathryn Taylor Todd
- Madelyn Mangina Vinoski
- Stella Elizabeth Wallace
- Anna Alton Weathers
- Samantha Caliri Wedell
- Emily Rollins Wilkerson
- Laura Margaret Woodry
- Virginia Olivia Worthen
- Ella Katherine Wright
- Abigail Starling Wurst
- Grace Elizabeth Young
--Submitted by Kathleen Woodry