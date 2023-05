Mountain Brook sophomores presented during Twilight Ball

× Expand From left: Anna Alton and Hill Weathers, Lib and Karon Staples, Mary Jackson and Ensley Darnall, Luci and Drue Miller. Photo courtesy of Kathleen Woodry.

The 2023 Twilight Ball was held April 22 at the Country Club of Birmingham for 148 sophomore Mountain Brook members and their escorts.

Following the presentation, the honorees and their guests enjoyed a seated dinner and danced to the music of DJ 4 Barrel Funk.

Lisa Bailey Designs and JAMM Entertainment transformed the Country Club of Birmingham’s East Room and entrance into a beautiful, spring garden inspired theme with twilight accents throughout. The emcee for the evening was Don Mosely.

Ensley Darnall served as chairwoman of this year’s event along with Tona Hitson and Drue Miller as co-chairs, Karon Staples as secretary and Hill Weathers as treasurer. Additional committee chairs who helped make the night a memorable one were Leigh Anne Nomberg and Beth Little, Janet Skinner and Monica Vinoski, Stacy Freeman, Kelley Caine, Melanie Gee and Meg Kerr, Emily Lassiter, Anna Comer and Kristin McPherson, Jennifer Gray and Melody Read, Ashley Shook, Kam Patton and Kathleen Woodry.

The presentees included the following:

Margaret Anne Abele

Alexandra Rhodes Acken

Kaitlyn Grace Allemand

Ruth Ann Armstrong

Sarah Richardson Barlow

Elizabeth Serene Bateh

Lucy Elizabeth Beasley

Mary Dyar Freeman Beatty

Gracyn Lane Blalock

Lila Cecile Bodnar

Campbell Katherine Brewer

Ann Carter Brown

Elena Alice Bryant

Martha Helen Burnette

Marion Edwards Busby

Katherine Hill Caine

Ann Wright Carlson

Ann-Harrison Scott Carr

Bella Daye Christopher

Riley Grace Clark

Sydney Ann Clark

Lily Grace Close

Spencer Anne Cobbs

Elizabeth Grace Coker

Margaret Lula Jane Comer

Mary Catherine Cone

Caroline Cooper Cornes

Caroline Love Crigger

Anna Grayson Crowe

Madilyn Jenice Crye

Mary Carter Culpepper

Elizabeth Gayle Cummings

Mary Jackson Darnall

Olivia Paige Dasher

Emily Elizabeth Dean

Madeleine Marie Dean

Maya Elizabeth DeValk

Meghan Maureen Donahue

Kelcie Shea Dowling

Mary James Doyle

Jane Ferguson Earnhardt

Mary Richard Elkus

Sarena Rose Epstein

Olivia Nunes Ferreira

Cecilia Luckie Finch

Ellen Alyse Frazier

Madeleine Marie Freeman

Mary Cates Freeman

Karis Eliza Friedman

Amelia Sizemore Fulton

Mae Grace Gee

Emma Louise Giordano

Sophia Elizabeth Glenos

Bella Rose Godwin

Ann Royal Goodson

Julia Frances Graves

Lillie Caroline Gray

Kennedy Grace Hamilton

Addison Grace Hardee

Ann Wesley Harrison

Caroline Marie Harrison

Olivia Jane Heaps

Cameron Ophelia Hicks

Margaret Hartwell Higgins

Anne Hayden Hitson

Emerson Grace Holloway

Ann Park Holt

Caroline Meador Huddleston

Mary Clinton Hudson

Olivia Childs Hussey

Ann Monroe Jackson

Polly Prytz Johnson

Marie Claire Kampakis

Ruth Ann Kearley

Katherine Ryan Keplinger

Anne Davidson Kerr

Courtney Claire Koleszar

Katherine Camille Lassiter

Ann Elise Leonard

Belle Holloway Lewis

Regan Greta Lewis

Langston Claire Lilly

Sarah Herndon Little

Caroline Clayton Livingston

Jessica Francis Long

Olivia Ann Long

Addison René Lott

Lily Ann Lott

Alice Catherine Loveman

Julianne Grace Malatesta

Sarah Elizabeth Malone

Sterling Ann McDonald

Mary Helen McPherson

Catherine Anne Meadows

Elizabeth May Meadows

Ella Bassett Meadows

Lucille McGowin Miller

Laine Anne Minich

Charlotte Britton Monroe

Eleanor Fontaine Montgomery

Maclaine Strickland Montgomery

Corinne Elizabeth Morrow

Finley Margaret Mullins

Mary Kate Nesmith

Lillian Reese Nomberg

Eva Mabel Noojin

Carley Grace Northam

Mary Caroline Odom

Lily Catherine Padgett

Vivian Faith Parker

Ivey Elise Patton

Elizabeth Drue Perkins

Tiley von Gal Perrine

Willow Rose Pierce

Rhian Phillips Platt

Virginia Hoke Poe

Ann Everett Pruet

Emily Anne Read

Anne Ellen Reynolds

Claire Hamilton Robinett

Lauren Ashby Russell

Lola Virginia Salter

Amelia Taylor Samuels

Brennan Claire Sanders

Virginia Grace Scott

Mallory Claire Shaver

Brooke Elizabeth Shook

Ann Everett Simon

Margaret Ann Skinner

Lily Katherine Sobera

Laura Elizabeth Spann

Mary Beverley Spann

Elizabeth Ansel Staples

Kathlyn Grace Stewart

Mary Colin Stewart

Rebecca Elizabeth Stewart

Lucille Reese Thorstad

Kathryn Taylor Todd

Madelyn Mangina Vinoski

Stella Elizabeth Wallace

Anna Alton Weathers

Samantha Caliri Wedell

Emily Rollins Wilkerson

Laura Margaret Woodry

Virginia Olivia Worthen

Ella Katherine Wright

Abigail Starling Wurst

Grace Elizabeth Young

--Submitted by Kathleen Woodry